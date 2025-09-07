Ft
Felhévizy Félix viharfelhő elnök Magyar Péter munka

Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

2025. szeptember 07. 06:50

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt fölött.

2025. szeptember 07. 06:50
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Felhévizy Félix nagy munkába volt a héten, mert történt egy kis galiba a házban. Ahogy ez a régi bérházaknál lenni szokott, az egyik vízcső megadta magát, eltörött és csúnyán beáztatta az Orbán Viktor Akciócsoport főhadiszállásának számító pincehelyiséget.

Nem győzték a tagok a vizet kihordani, felmosni, majd miután megszáradt a fal, lefesteni az elszíneződött falrészt. A hírlapíró is kivette a részét a feladatokból, vödörszám hordta ki a vizet, majd a festésbe is besegített, bár nem számított a legügyesebbnek a társaságból. 

Miközben haladt a munka, természetesen szóba kerültek közéleti kérdések is. Az akciócsoport Reinfrank néni vezérletével élénk politikai életet él, így magától érthető volt, hogy Magyar Péter nyári vesszőfutása és a Tisza-adó is beszédtéma volt. 

Arról nem is beszélve, hogy az utóbbi hetek mélyrepülése miatt egyre több balos megmondóember illette kritikával a temus messiást. Lengyel László, a Tisza Párt elnökének egyik nagy pártolója például kijelentette egy műsorban, hogy Magyar Péter nem alkalmas kormányfőnek. ”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

