„Az Európai Unió a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. Ha ez így megy tovább, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye.

Mi volt a cél, amiért az Európai Uniót létrehoztuk?

Először is, hogy az Európai Unió egy világpolitikai és világgazdasági tényező legyen. A terv az volt, hogy létrehozzuk a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét Lisszabontól Vlagyivosztokig, amely magába foglalja Oroszországot, az Egyesült Királyságot, Törökországot, a Kaukázust és a Balkánt is.

De ez nem sikerült. Helyette az Egyesült Királyság kilépett, az oroszok hátat fordítottak, a törököket pedig otthagytuk a szürke zónában.

Miért nem sikerült a nagy európai terv?