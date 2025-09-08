Ft
Az Európai Uniót alapjaiban kell újraszervezni

2025. szeptember 08. 15:02

Egy átszervezéssel meg lehet fordítani, hogy a tagállamok többségének érdeke legyen bent maradni az Unióban.

2025. szeptember 08. 15:02
null
Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

„Az Európai Unió a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. Ha ez így megy tovább, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye.

Mi volt a cél, amiért az Európai Uniót létrehoztuk?

Először is, hogy az Európai Unió egy világpolitikai és világgazdasági tényező legyen. A terv az volt, hogy létrehozzuk a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét Lisszabontól Vlagyivosztokig, amely magába foglalja Oroszországot, az Egyesült Királyságot, Törökországot, a Kaukázust és a Balkánt is.

De ez nem sikerült. Helyette az Egyesült Királyság kilépett, az oroszok hátat fordítottak, a törököket pedig otthagytuk a szürke zónában. 

Miért nem sikerült a nagy európai terv? 

Erre pofonegyszerű a válasz. Az Európai Unió 30 évvel ezelőtt még nem volt más, mint közös piac. Az volt a gondolat, hogy ebből a közös piacból csináljunk egy gazdasági és politikai uniót. Ennek a létrehozására a kiválasztott eszköz a közös pénz volt. 

Ha van közös pénzünk, lesz közös költségvetésünk, ha van közös költségvetésünk, lesz közös államunk, így létrehozva az Európai Egyesült Államokat. Ez a mutatvány azért bukott meg, mert miközben van közös monetáris politika, nincsen közös költségvetési politika.  Nem lehet közös monetáris politikád közös költségvetési politika nélkül. Ez megreccsen, elhasad, és hosszú távon nem tud így maradni. 

Most pedig előttünk van a 2028-35-ös európai uniós költségvetés megalkotásának feladata. Ha sikerül is elfogadni ezt a költségvetést - ami felől komoly kétségeink lehetnek - akkor ez lesz az Európai Unió utolsó hétéves költségvetése. Itt a vége, fuss el véle! Ebből pedig az következik, hogy az eurózóna fel fog bomlani.

Van-e ebből kiút? 

Elméletben van, de ahhoz az Európai Uniót alapjaiban kell újraszervezni. Ma a szétfeszítő erők egyre gyarapodnak, az összetartó erők pedig egyre fogynak. 

Egy átszervezéssel meg lehet fordítani, hogy a tagállamok többségének érdeke legyen bent maradni az Unióban, és le lehet csökkenteni azoknak a számát, akik abban lesznek érdekeltek a következő 10 évben, hogy az Unió szétessen.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

patikus-3
2025. szeptember 08. 15:37
"le lehet csökkenteni azoknak a számát, akik abban lesznek érdekeltek a következő 10 évben, hogy az Unió szétessen.” Azt az egyet meg hová kell csökkenteni?!
patikus-3
•••
2025. szeptember 08. 15:34 Szerkesztve
Hergel a tapló sötétség Európa ellenében. Beleszarunk mi az Európa aranyserlegébe, mondják. Mi magyarok vagyunk. Hát öregem, ha ilyen mucsai tapló vagy, akkor csak szarjál bele. Aztán ne csodálkozz, ha ugyanabból a serlegből mérik vissza a járandóságodat.
Ízisz
2025. szeptember 08. 15:30
Z. Most legalább nyilvánvaló, hogy az EU-nak annyi... Nem kell kilépjünk... OV szólt előre, hogy tessék változtatni!!! 💯😎❗
patikus-3
2025. szeptember 08. 15:30
Orbán amerikanizálni szeretné Európát. Trump-pal van Európa ellenében. Trump a legsötétebb mélyállam. Olyan mélyen van, hogy ott már csak egy iszonyatosan randa nagy Bibi van mellette.
