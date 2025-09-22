Az államtitkár nem kertelt: bűncselekménynek tartja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyét

Kósa arról is beszélt, hogy a bizottság áttekintette a fegyvertartást szabályozó jogszabályokat annak kapcsán, hogy Ruszin-Szendi Romulusz elismerte, fegyvert tartott magánál egy nyilvános gyűlésen.

Azt észleltük, hogy több olyan jogszabály van, amit ha visszaélésszerűen használnak, akkor a jogszerűség látszatát lehet kelteni,

de mégis súlyosan sérti azt a közérdeket, hogy Magyarországon egy választói gyűlésre bárki abban a biztos tudatban menjen el, hogy ott nincsen emberélet kioltására alkalmas fegyver, eszköz, robbanószer” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a bizottság a parlamenthez fordul, hogy egy parlamenti határozat formájában hívják fel a kormány figyelmét az általuk észlelt joghézagokra, kiskapukra. Az egyik ilyen a fegyvertartási engedély visszavonása szabálysértési eljárás megindulása esetén - mutatott rá. A másik javaslat, hogy tisztázzák a gyűlés, a szabad gyülekezés, a választói esemény fogalmát, "hogy minden esetben biztos legyen egy magyar polgár abban, hogy ott senkinél lőfegyver, emberélet kioltására alkalmas eszköz nincsen" - tette hozzá Kósa Lajos.

Példa nélküli Ruszin-Szendi tette