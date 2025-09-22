Az államtitkár nem kertelt: bűncselekménynek tartja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyét

„Nagyon megrázott” – Kubatov Gábor Charlie Kirk meggyilkolásáról a Mandinernek
Kósa Lajos, az Ország Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának másik tagja pedig arról beszélt, újra kell gondolni a fegyvertartásra vonatkozó szabályozást idehaza.
Ülésezett az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága. Az ülés szünetében Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára sajtótájékoztatón elmondta:
bűncselekménynek tartja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyét.
Rétvári azt is megerősítette, hogy az ügyben szabálysértési eljárás indult, és büntetőeljárás akkor indokolt, ha a Tisza Párt politikusa rendszeresen viselt fegyvert nyilvános eseményeken.
Kósa Lajos, a bizottság fideszes elnöke közölte, újra kell gondolni a fegyvertartásra vonatkozó szabályozást, mert több olyan jogszabály is van, ami sérti a közérdeket.
Kósa arról is beszélt, hogy a bizottság áttekintette a fegyvertartást szabályozó jogszabályokat annak kapcsán, hogy Ruszin-Szendi Romulusz elismerte, fegyvert tartott magánál egy nyilvános gyűlésen.
Azt észleltük, hogy több olyan jogszabály van, amit ha visszaélésszerűen használnak, akkor a jogszerűség látszatát lehet kelteni,
de mégis súlyosan sérti azt a közérdeket, hogy Magyarországon egy választói gyűlésre bárki abban a biztos tudatban menjen el, hogy ott nincsen emberélet kioltására alkalmas fegyver, eszköz, robbanószer” – fogalmazott.
Hangsúlyozta: a bizottság a parlamenthez fordul, hogy egy parlamenti határozat formájában hívják fel a kormány figyelmét az általuk észlelt joghézagokra, kiskapukra. Az egyik ilyen a fegyvertartási engedély visszavonása szabálysértési eljárás megindulása esetén - mutatott rá. A másik javaslat, hogy tisztázzák a gyűlés, a szabad gyülekezés, a választói esemény fogalmát, "hogy minden esetben biztos legyen egy magyar polgár abban, hogy ott senkinél lőfegyver, emberélet kioltására alkalmas eszköz nincsen" - tette hozzá Kósa Lajos.
Rétvári Bence azt mondta: azért vitatta meg a fenti kérdést a honvédelmi és rendészeti bizottság, mert három évtizede nem ismernek olyan esetet, amikor egy politikus fegyverrel ment volna el egy gyűlésre. „Nem ismerünk olyan esetet, amit Ruszin-Szendi Romulusz megtett: civilek közé, idősek közé, gyerekek közé, fegyverrel az oldalán ment oda. Ez elfogadhatatlan” – húzta alá, hozzátéve: ez egy olyan irány, amit meg akarnak állítani.
„Látjuk külföldi országok példájában, hogy hova vezet az erőszaknak az elharapódzása, mi ezt csírájában meg akarjuk állítani, nem akarjuk megengedni, nem vagyunk hajlandóak elfogadni, hogy valaki fegyverrel menjen békés emberek közé” – magyarázta.
Az államtitkár rámutatott: az alaptörvény és a jogszabályok egyértelművé teszik, hogy a békés gyülekezés joga biztosított mindenkinek. Szavai szerint
a gyülekezési törvény és minden más vonatkozó jogszabály ezért kizárja azt, hogy bárki bármikor fegyverrel menjen más emberek közé egy ilyen politikai gyűlésre, vagy bármilyen más gyűlésre, rendezvényre.
„Nem elfogadható, hogy valaki átlépi ezt a vörös vonalat, amit a jogszabályok is megtiltanak, meg hát a józan ész is megtilt” – hangsúlyozta Rétvári Bence.
Az államtitkár felidézte, hogy Ruszin-Szendi Romulusz ellen szabálysértési eljárás indult a nyilvános rendezvényen való fegyverviselés kapcsán, amit ő maga és a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is elismert.
Nyitókép: Képernyőfotó
