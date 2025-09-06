Aranyosi Péter botránya elérte a csúcspontot: „Bravó, fiú, csak így tovább, folytasd ezt a gyalázatos munkát a jövőben is!”

Nyugodtan mondhatjuk, az elnöki mottó telitalálat Aranyosi esetére, mert

attól, hogy valaki tehetséges humorista vagy kiemelkedő mérnök, tudós, az nem jogosítja fel arra, hogy rasszista, antiszemita szövegeket engedjen meg magának.

Emlékszünk, hogy például Bíró László jobbikos képviselő azzal akart bekerülni a parlamentbe, hogy durva, gusztustalan mondatokkal hívta fel magára a figyelmet a „tetűcsúszdásokról”, akik elmennek a háza előtt stb. Budapestet pedig egyszerűen judapestnek titulálta. A történet azért abszurd, mert akkor is látszott, hogy a baloldal által támogatott jelöltnek mindent szabad. Még rasszista, antiszemita megnyilvánulások is megengedettek. Hiába kért bocsánatot, a magyarok nem engedték lemosni a gyalázatot – és végül az édesapja motorbalesete után elhunyt képviselő lányát, Koncz Zsófiát választották meg a körzet képviselőjének.

Mindezt azért mondtam el, mert

ez a közösségi döntés is bizonyítja, hogy a magyarok nem antiszemiták, nem rasszisták, legfeljebb a kisebbség agyát sötétítik el ezek a gondolatok.

Ahogy Keszthelyen is valami hasonló történhetett. Ott 2019-ben baloldali polgármester választottak, és a képviselőtestület többsége is baloldali lett.

Borítékolható, hogy amennyiben nem történt volna változás, Keszthelyen nem történt volna meg az a csúfság, hogy egy teljesen indokoltan visszavont Karinthy-gyűrűt egy Vastaps névre keresztelt fekete vasgyűrűvel helyettesítsenek, ami ráadásul nem visszavonható.

Valószínűsíthető, hogy Manninger idején fellépési lehetőséget sem nagyon kapott volna Keszthelyen Aranyosi. Felléptetésével ugyanis egyszerűen nem lehet büszkélkedni, mi több, azt megindokolni sem lehet.

Heller Ágnes annak idején a Spinoza Házban a Jobbik politikusainak zsidózó kijelentései ellenére támogatta az összefogást Vona Gáborral, mert Orbán Viktor legyőzése mindennél fontosabb. Az is furcsa volt, ráadásul nagy kudarccal végződött.

Mindenesetre nehéz elképzelni, hogy ezt a bizonyos közönségdíjat a nézők találták ki, s előadás előtt dobták volna össze az árát. Annál valószínűbb, az önkormányzatnak van hozzá valamilyen köze. A várost vezető Vártak Egyesület magát függetlennek mondó szervezet.

Hogy mitől, kitől független, kérdés.

Aranyosi Péter pedig szorosan kapcsolódik a Tiszához. Dicsekedett például azzal, hogy neki Magyar Péter házi szakértőjének, Ruszin-Szendi Romulusznak is megvan a telefonszáma. Elárulta továbbá, hogy „Romulusnak annyit írtam egyszer SMS-ben, örülök, hogy a Tisza Pártba bekerült, mert végre van valaki, aki tud sortüzet vezényelni.” Az erőszak csírái tehát itt is megjelentek.

Egyébként a rasszista, antiszemita, illetve tiszás kapcsolatairól közismert Aranyosi korábbi szövegeit a független polgármesternek is ismernie kellett volna. Egyébként milyen alapon kapott engedélyt a városban fellépni? Csak nem a hatalommal szembeni provokáció gyanánt?

Hallhatták, amint a YouTube-on, az Erdély Tv műsorában sorolta a következőket: „Egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány.” Hogy hol ebben a poén, ne kérdezzék, a lényeg, hogy a keszthelyi városházán tetszhetett. Vagy amikor a Partizánban azt mondta: „Miskolcon a Petőfi moziban, ha az első három sorban ültél, akkor tetves lettél a film végére. Mert ott csak a dakoták ültek, és ott mindenki tetűs volt.” Ha-ha-ha. Szörnyű. A Mikroszkóp Színpadról pedig úgy beszélt, hogy volt egy közönsége, „ahol tulajdonképpen ilyen Auschwitzból szökött zsidó nénik voltak a nézőtéren.” Elképesztő.

És ezek után mi jutott az éceszgéberek fejébe: kapjon Keszthelyen Vastaps-gyűrűt Aranyosi Péter a visszavont Karinthy-gyűrű helyébe. Mintha Keszthelyen mindenki vastapssal jutalmazná a rasszista, antiszemita viccelődéseket. Arról nem szólva, hogy ezzel oda lehet szúrni a hatalomnak is, jelezve, hogy mégiscsak van gyűrűje Aranyosinak, hiába vontátok vissza.

Pedig a visszavonás elfogadása becsületes vereség lett volna. A fekete vasgyűrű pedig becstelen győzelem. Mintha kifejezetten biztatná az érintettet: bravó, fiú, csak így tovább. Folytasd ezt a gyalázatos munkát a jövőben is!

***