11. 08.
szombat
Aranyosi Péter Tisza Párt Wellor Magyar Péter

Aranyosi Péter megkapta a kegyelemdöfést, lecsapott rá a balosok rémálma

2025. november 08. 12:32

Sarokba lett állítva Magyar Péter házi humoristája.

null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A Tisza- és erőszakimádó Aranyosi is nagymértékben hozzájárult Magyar pártjának mélyrepüléséhez. A humorista cigánygyűlölő, rasszista kijelentésekkel viccelődött a Partizánban, robbanómellényt kötözött volna az édesanyjára, csak hogy Orbánt likvidálja, úgy ünnepelte Ruszin-Szendi feltűnését a Tisza Pártban, hogy örömtáncot lejtett, hogy végre lesz ott valaki, aki majd alkalomadtán sortüzet tud vezényelni, és végül egészen a tettlegességig is elment, amikor összeszorított fogakkal, durván lökdöste a munkáját végző újságírót.

Friss hír, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 200 ezer forintos bírságot szabott ki a Partizánra, mert műsorukban roma származásúakról jogsértő kijelentések hangzottak el Aranyosi Pétertől.

Wellor, a balosok rémálma ezúttal ő tűzte a céltáblájára. Új slágergyanús dalában, az Aranyosi (Sortűz mix) címűben megadta a kegyelemdöfést a nagyképű, erőszakos, pökhendi humoristának.”

Nyitókép: képernyőfotó

***

nagytamas
2025. november 08. 13:54
Humorista?????
neszteklipschik
2025. november 08. 13:42
Várom a kisebbségi ügyekben oly érzékeny Fajkasházy 'Teddy' Tivadaj elhatárolódását a "kollégától"! :-)))))
nemenvagyoken
2025. november 08. 13:20
Kíváncsi lennék, mit szólna ez a nímand, ha valaki rájuk nyitna sortüzet, miután a falhoz állította őket. Ha már ennyire tetszik neki a dolog...
nemenvagyoken
2025. november 08. 12:58
Humorista... Ne röhögtessetek már! A humorista nem egyenlő egy stand upossal, aki kiáll a nép elé, és másfél órán keresztül elmeséli az életét. A humorista képes tréfás jeleneteket megírni és előadni, és színészként is le kell tennie valamit az asztalra.
