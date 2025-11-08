„A Tisza- és erőszakimádó Aranyosi is nagymértékben hozzájárult Magyar pártjának mélyrepüléséhez. A humorista cigánygyűlölő, rasszista kijelentésekkel viccelődött a Partizánban, robbanómellényt kötözött volna az édesanyjára, csak hogy Orbánt likvidálja, úgy ünnepelte Ruszin-Szendi feltűnését a Tisza Pártban, hogy örömtáncot lejtett, hogy végre lesz ott valaki, aki majd alkalomadtán sortüzet tud vezényelni, és végül egészen a tettlegességig is elment, amikor összeszorított fogakkal, durván lökdöste a munkáját végző újságírót.

Friss hír, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 200 ezer forintos bírságot szabott ki a Partizánra, mert műsorukban roma származásúakról jogsértő kijelentések hangzottak el Aranyosi Pétertől.