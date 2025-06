Aranyosi Péter botránya: „Auschwitzból szökött nénik” után Zuschlag, Gyöngyösi, Márki-Zay – Itt a fekete lista

A baloldali politikust Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) kuratóriumának elnöke felszólította, hogy a zsidóságot ne használja alantas politikai céljai eléréséhez.

A fideszes zsidók számbavétele nyilván Önnek nem elég. Mindenesetre szólok, ne felejtsen el kihagyni a felsorolásból se, mint fideszest se, mint zsidót”

– írja Szabó György Márki-Zaynak, aki nyílt levelében azt a kérdést is feltette az ellenzék jelöltjének, hogy amikor antiszemita zsidókról beszél, akkor eszébe jut-e legfőbb szövetségeseinek egyike, a báránybőrbe bújt náci párt, azaz a Jobbik vezetője?

Idén januárban durrant az utolsó nagyobb bomba, miután nyilvánosságra került egy telefonos felvétel, amelyen Újbuda szocialista politikusai sértő, rasszista, cigánygyűlölő kijelentéseket tesznek.

Valahol a cigány is ember”

– hallható a videófelvételen, amelyen Tóth Márton önkormányzati képviselő, ifjúsági tanácsnok is hallható, aki többek között azt mondja: „Gyuri is rasszista”, utalva Hintsch György szocia­lista alpolgármesterre. Az is elhangzik: „Gyuri is utálja a cigányokat.”

Erre Tóth Márton azt mondja: ő is.