09. 03.
szerda
beismerés Hont András Magyar Péter

Akkor ezt most vegyük beismerésnek, vagy mi?

2025. szeptember 03. 13:28

Egyebekben meg, á, dehogy, senki nem olvas, leszámítva azokat, akik igen.

2025. szeptember 03. 13:28
Hont András
Hont András
„Akkor ezt most vegyük beismerésnek, vagy mi? Egyebekben meg, á, dehogy, senki nem olvas, leszámítva azokat, akik igen. Őket az különbözteti meg a selyemmegváltó úr rajongóitól, hogy tudnak olvasni.”

Hont András Facebook-oldala

Hont András Facebook-oldala

Összesen 11 komment

Egyszeriember
2025. szeptember 03. 14:27
Sokadjára teszem fel a kérdést: Peter Madyar bármelyik hívének érdekel a válasza: azon kívül, hogy egy rosszul idomított majomra is szavaznának, mert bárki, csak ne Orbán, mi fantáziát látnak Peter Madyarban? Mit várnak tőle, miért lesz jobb maguknak, ha beülhet a bársonyszékbe? Mire számítanak, mihez fog kezdeni?
Agricola
2025. szeptember 03. 14:18
Magyar Péter írja: "Hont Andrást olvas valaki?" Lehet, hogy a Tiszások nem olvasnak Hont Andrást, talán, azért mert meg van tiltva nekik. Nem ehetnek a tudás fájának gyümölcséből, mert nekik az árt!
opht
2025. szeptember 03. 14:14
Értem én, hogy valaki utálja a töltött káposztát, vagy már csak szimplán unja. Na de akkor sem szavazunk a menzán lósz.rra helyette! Most komolyan kérdezem attól a mintegy 1,5M honfitársamtól, valóban azt hiszitek, hogy ez az ember a haza üdvére, a Ti javatokra kormányozna?
knerten-reborn
2025. szeptember 03. 14:06
Mekkora egy bunkovári ez a manöken, te jó ég.
