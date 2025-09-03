Megerősítették Magyar Péterék: személyes sértettségből oszlanak a Tisza Szigetek
Az ellenzéki párt belső feszültségei újabb látványos töréspontot értek el.
Egyebekben meg, á, dehogy, senki nem olvas, leszámítva azokat, akik igen.
„Akkor ezt most vegyük beismerésnek, vagy mi? Egyebekben meg, á, dehogy, senki nem olvas, leszámítva azokat, akik igen. Őket az különbözteti meg a selyemmegváltó úr rajongóitól, hogy tudnak olvasni.”
Nyitókép: Hont András Facebook-oldala