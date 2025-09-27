„Ahogy élünk, abból következik, mennyire leszünk betegek” – nemzetközi hírű idegsebész a Mandinernek

Esetenként még egy műtét is elkerülhető, ha időben felkeresünk mondjuk egy gyógytornászt, aki első lépésben megnézi a tartásunkat, a járásunkat, kikérdez a sportolási szokásainkról, de még azzal kapcsolatban is tud tanácsot adni, milyen eszközöket és hogyan érdemes használni egy konditeremben, és melyek a kifejezetten károsak.

Tartós derékfájdalom esetén még tovább kell menni, akkor már mindenképpen javasolnék röntgent és MR-vizsgálatot is. És igen, sajnos kiderülhet, hogy csak a műtét tud segíteni, de ettől sem kell félni, ma már profi eszközökkel, alacsony rizikóval tudunk gerincbetegségeket operálni. Jó példa erre a gerincsérv, ami ha valakinek kiszakad, és megnyomja az ideget, az akár neurológiai tünetet, átmeneti bénulást is okozhat, egy egyórás műtéttel azonban tökéletesen orvosolható. Ami nem azt jelenti, hogy a betegnek, megelőzvén a kiújulást, ezzel ne lenne többé dolga.

Ahogyan a megelőzés, úgy a javulás-gyógyulás kulcsa is a saját kezünkben van?

Igen. Ahogy mondtam az előbb, a testünk jelzéseit tudnunk kell olvasni. Vagy még konkrétabban: a saját testünkért elsősorban mi vagyunk a felelősek. A fiatalabb generáció kezdi ezt megérteni azzal együtt, hogy az orvos nem autószerelő, akihez elmegyünk, mert leszakadt a kipufogónk, és egyszerűen kicseréli egy újra

– még egy jól sikerült műtét esetén is legalább ötven százalékban rajtunk függ a gyógyulás.

A táplálkozásunkon, a gyógytorna betartásán, a súlyunkra való odafigyelésen, csak ismételni tudom magam, nagyon sok múlik. És lehet, hogy nem hangzik túl jól, de a legtöbbször igaz: ahogy élünk, abból fog következni, mennyire leszünk betegek. Vonatkozik ez a lelki betegségekre is. Régi közhely, de igaz: az emberi egészség alapja test és lélek egyensúlya.

Az egyén felelőssége tehát a legnagyobb, de társadalmi szinten hogyan lehetne ezt elősegíteni?

Öt gyermekem van, abból három éveken át Svájcban járt általános iskolába. Ott például teljesen természetes, hogy édességet senki nem visz az iskolába, helyette a szülők zöldségeket, müzliszeletet, esetleg szendvicset csomagolnak az uzsonnásdobozba. Ezt mi is megtehetjük amellett, hogy Magyarországon részletes, kidolgozott programok állnak rendelkezésre a tudatos táplálkozással, rendszeres mozgással kapcsolatos iskolai szemléletformálásra – ha elkezdjük a gyakorlatba is átültetni ezeket, előbb-utóbb kézzelfogható eredményei lesznek.

És mondok még egy érdekes, abszolút nem pénzfüggő és általam követendőnek látott példát. Svájcban az is teljesen természetes, legalábbis abban a kis, Zürich melletti faluban, ahol laktunk, százszázalékosan az volt,

hogy a szülők a munkából hazatérve letették a telefonjukat,

és másnap reggelig kis túlzással rá sem néztek. A gyerekek meg, mint mi annak idején a nyolcvanas években, csapatostul fel-alá járkáltak meg bicikliztek az utcákon.

Elég idillinek hangzik, miért költöztek haza mégis?

A legkisebb gyerekünk hároméves volt, amikor meghoztuk ezt a nem könnyű döntést. Egyrészt mert úgy éreztük, itt a határpont, ha kint maradunk, a gyerekek olyan mértékben integrálódnak, hogy onnan csak nagy traumák árán vezet visszaút. És hiába éreztük fantasztikusan magunkat, egy befogadó környezetben, tele új barátokkal,

attól még kulturális értelemben gyökértelenek maradtunk;

sok rossz példát láttam rá életemben, ahogyan ez az érzés még a második generációt is végigkíséri, és ezt nem szerettük volna.

Persze, nem tagadom, szerencsések vagyunk, mert volt is hova megérkeznünk. Egy nagy és szerető család várt minket, akkor még négy tettre kész nagyszülővel, sajnos azóta az édesapám (Entz László érsebész professzor – a szerk.) meghalt. És nyilván az is közrejátszott, hogy a Mind Klinika, aminek az élére hívtak és vártak, egy abszolút nyugati színvonalú intézmény. Aminek a vezetése mellett megtehetem, hogy a sokéves kórházi éjszakai és hétvégi ügyeleteket elhagyva végre többet legyek a családommal. Ennél – igyekezvén meghálálni a feleségem sokéves kemény munkáját és áldozathozatalát is –, jelenleg nincs számomra fontosabb.

Dr. Entz László idegsebész főorvos és intervenciós fájdalomterapeuta, 2024 óta a Mind Klinika igazgatója. Általános orvosi tanulmányait a Semmelweis Egyetemen, a bonni és buffalói orvosi egyetemeken végezte. Kutatói karrierje 2006-ban a mai Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézetben, Halász Péter és Ulbert István professzorok tanítványaként indult. 2009-ben egyéves New York-i kutatási ösztöndíjban részesült (Northwell Health, NY), 2010-től dr. Erőss Loránd tanítványaként széles körű betekintést kapott a neurológia és az idegsebészet határterületén található betegségek kezelésébe, úgy mint a Parkinson-kór, epilepszia és különböző krónikus fájdalomszindrómák, továbbá spaszticitással járó kórképek. Emellett részt vett számos innovatív sebészeti technika magyarországi bevezetésében is. 2015-ben PhD-fokozatot szerzett (klinikai idegtudományok), majd idegsebészeti szakvizsgát summa cum laude minősítéssel. 2016-ban a World Institute of Pain nemzetközi intervenciós fájdalomtársaság képzésében Fellow of Interventional Pain Practice (FIPP) képesítést szerzett. 2017-től Svájcban a zürichi Schulthess Klinika nemzetközi gerincsebészeti képzési programjában Jeszenszky Dezső professzor tanítványa, majd az intézet helyettes főorvosa. 2019 végétől a zürichi Hirslanden Klinikán működő Endomin Zentrumban Reisch Robert professzor munkatársa és tanítványa. A minimal invazív és endoszkópos idegsebészeti technikák alkalmazásában és oktatásában élen járó centrum fókuszában a transznazális endoszkópos koponyabázis-sebészet áll. 2021-től a Hirslanden Klinika idegsebész főorvosa, az Endomin Zentrum gerincsebészeti profiljának vezetője, a koponyabázis sebészeti team tagja, invazív fájdalomterapeutája. 2022-ben a Mind Klinikán megalapítja a budapesti Endomin Centrumot dr. Reisch Róbert professzorral közösen, a zürichi Endomin Zentrummal szoros együttműködésben. Számos nemzetközi társaság tagja, a WIP magyarországi szekciójának kincstárnoka. Rendszeres előadója hazai és nemzetközi konferenciáknak. A Semmelweis Egyetemen az Idegsebészeti Tanszék posztgraduális képzéseiben oktatóként vesz részt.

