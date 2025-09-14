Ft
Nagy Attila Tibor Németh Péter ATV

A Tisza szekerét toló népszavás főszerkesztő zokon vette, hogy a politológus nem ért vele mindenben egyet

2025. szeptember 14. 11:33

Az embernek az volt az érzése, hogy (régiesen szólva) mindenkinek a bajszát Németh Péter akarja pödörni, így Nagy Attila Tiborét is.

2025. szeptember 14. 11:33
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Ül két elvtárs az ATV stúdiójában, és húzogatják egymás bajszát. Piros tagkönyvük ugyan nincsen, és bár a piros hagyományosan az öröm, a boldogság színe,

a két úriember nem nagyon akarta ünnepelni egymást. 

Pedig az élet tálcán kínálta a témát, Orbán Viktor aznapi rádióinterjújáról lehetett értekezni. Az egyik fél Nagy Attila Tibor politológus volt, a másik Németh Péter, a Népszava főszerkesztője. Az embernek az az érzése volt, hogy (régiesen szólva) mindenkinek a bajszát Németh akarja pödörni, így Nagy Attila Tiborét is.

Felvetődött a beszélgetés során, hogy  az interjúban Orbán azt mondta, Magyarországon van Brüsszelnek pártja, kettő is: a Tisza és a DK; tehát hogy ezek a brüsszeli politikai vezetők pártjai. A DK már rég nem létezne, ha nem pénzelnék őket Brüsszelből, s a Tisza Párt sem volna, ha nem kapnának pénzt az EU-tól. 

Orbán kijelentette: „Van mindig külföldről irányított párt, ráadásul őket zsarolják is.” Utalva a Tiszára, Magyar Péterre és a mentelmi jogára,

aminek megtartása Manfred Weberen múlik. Ha nem tartaná meg, Magyarnak talán köztörvényes bűncselekmények gyanúja miatt – bennfentes kereskedelem, telefonlopás – börtönbe kellene vonulnia. Németh Péter erre azt reagálta, hogy ezek az ő szemében nettó ostobaságok, amikről nem tud többet mondani. Ezzel a maga részéről le is zárta ezt a témát, tartva attól, hogy ha többet mond róla, belezavarodik, amiből aztán kiderül, hogy szó sincs nettó ostobaságról.

Annál is kevésbé, mert ezek tények. Egytől-egyig tények.

Nagy Attila Tibor viszont hangsúlyozta: Orbán utalt arra, hogy az emberek többsége akár egy brüsszeli csapatot is hatalomra juttathat. Ezt azért nyomatékosította, mert kérdésként vetődött fel az ellenzéki közvéleményben, hogy a miniszterelnök átadja-e a hatalmat ebben az esetben, s a válasz határozott nem volt. Azaz nem adja át...

Őszintén szólva nem pontosan értettem, mire alapozódhat ez, hiszen volt már sajnos ilyen. 2002-ben például egy paraszthajszállal a Fidesz elvesztette a választásokat.

Ezt követően egy percig nem volt kérdés a hatalomváltás, a Medgyessy-kormány érkezése. 

Némethnek nagyon nem tetszett, hogy a Tisza bármit is elfogadna Brüsszelben, azaz elárulja a hazát, és a brüsszelieknek teljesít szolgálatot. 

Ez nyilvánvalóan nevetséges” 

– tette hozzá. 

Nagy Attila Tibor – gondolom, elvtársi tapintatból – nem vágta rá azonnal, hogy de hiszen az volt Magyar felvételének kritériuma az EPP-be, hogy támogatja a migrációt, a genderpropagandát és Ukrajna gyorsított csatlakozását az EU-hoz. Az pedig már korábban kiderült, Magyar Péter maga mondta, hogy

egy „picit” a szuverenitásunkból is le kell adni. 

Nagy Attila Tibor mással érvelt. Azt mondta, lehetett ezt úgy is értelmezni, hogy úgy fognak kampányolni, hogy ne kelljen átadni a hatalmat. Nagyon pozitív megközelítés, mondta Németh, mint aki azt hallotta volna szívesen, hogy a Fidesz semmiképpen nem akarja átadni a hatalmat, akár győz, akár nem. 

Ez amolyan hergelő megközelítés, amit az ellenzék olyan szívesen alkalmaz, még ha a valósághoz semmi köze nincs, akkor is.

Ebben picit az is benne van, hogy tudják, veszít a Tisza, de legalább addig is maradjon még muníciójuk a mocskolódásra, némi elégtélként. Nagy Attila Tibor: „Úgy értelmezem [Orbán] szavait, hogy ha egyértelmű mandátumkülönbség lenne a Tisza javára, akkor átadná.”

Mióta vagy ilyen megengedő? Nagyon pozitív megközelítés – kellemetlenkedett a főszerkesztő,

miközben ő is pontosan tudta, hogy ez így igaz. A történelem már megmutatta. 

Nem sokkal később a szavai kiforgatásával vádolta Németh a vitapartnerét. A főszerkesztő magyaráz: „Nem arról van szó, hogy kiszolgálja-e Magyar Péter az Európai Bizottságot, hanem arról, hogy van egy állásfoglalás, és az eltérhet a Fideszétől, eltérhet az Európai Bizottságétól is vagy az Európai Parlamentétől, de adott esetben egyet is érthet vele. Abban a pillanatban, ha egyetért, akkor ő Brüsszel-párti lesz?”

Ez egy igazi bolsevik hablaty Németh Péter előadásában.

Ha ugyanis Magyar elfogadta az EPP-be való belépéshez nélkülözhetetlen hármas követelményt, akkor nem mehet előrébb a világ, csak úgy, ahogy azt Manfred Weber akarja.

Ül két elvtárs az ATV stúdiójában. Húzogatják egymás bajszát. Németh Péter, a Tisza szekerét toló egykori MSZP-s párttitkár még pödörni is akarja a politológusét. 

Az ellenzéki nézők mérgelődtek a vitán, a kormánypártiak meg jót nevettek rajtuk.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: képernyőfotó)

 

