Ül két elvtárs az ATV stúdiójában, és húzogatják egymás bajszát. Piros tagkönyvük ugyan nincsen, és bár a piros hagyományosan az öröm, a boldogság színe,

a két úriember nem nagyon akarta ünnepelni egymást.

Pedig az élet tálcán kínálta a témát, Orbán Viktor aznapi rádióinterjújáról lehetett értekezni. Az egyik fél Nagy Attila Tibor politológus volt, a másik Németh Péter, a Népszava főszerkesztője. Az embernek az az érzése volt, hogy (régiesen szólva) mindenkinek a bajszát Németh akarja pödörni, így Nagy Attila Tiborét is.

Felvetődött a beszélgetés során, hogy az interjúban Orbán azt mondta, Magyarországon van Brüsszelnek pártja, kettő is: a Tisza és a DK; tehát hogy ezek a brüsszeli politikai vezetők pártjai. A DK már rég nem létezne, ha nem pénzelnék őket Brüsszelből, s a Tisza Párt sem volna, ha nem kapnának pénzt az EU-tól.