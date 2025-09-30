Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
szocializmus erőszak baloldal

A radikális baloldalról és a forradalmi erőszakról

2025. szeptember 30. 11:28

A baloldal viszonya az erőszakkal meglehetősen intim.

2025. szeptember 30. 11:28
null
Megadja Gábor
Megadja Gábor
Öt

„Ebben a radikális baloldal valóban speciális eset. 

Ezt is ajánljuk a témában

A viszonya az erőszakkal meglehetősen intim, gyakran nem pusztán »szükséges rossz«-ként tekintenek rá hívei, hanem a felszabadítás eszközeként, 

a megváltás elemeként, sőt önmagában az erőszakot is morális‑esztétikai minőségnek tekintik.

Legyünk méltányosak, és jegyezzük meg, hogy ennek természetesen létezik jobboldali változata is. A hangsúlyok ugyan másutt vannak, de az »aktív nihilizmus« elsősorban germán földön kifejlesztett iskolája sem túl ellenséges az erőszak üdvös mivoltának gondolatával szemben, és ebben az esetben is az erőszak a »felszabadító« eszköz, amely megvált minket az elviselhetetlen jelentől.

A baloldalnak születési rendellenessége (több is van, most csak az egyikről beszélünk) az a gondolat, hogy az embert lehet a »szabadságra kényszeríteni«. 

A »szabadságra kényszerítés« gondolata a világ szerencsésebb részén inkább elméleti viták tárgya volt, akik azonban részesülhettek a szocializmus nevű nagyszerű kísérletből, ismerik a gyakorlatát is.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 30. 12:52
,,A baloldal viszonya az erőszakkal meglehetősen intim.,, Szatymazon vannak még barackfák.
Válasz erre
0
0
altercat1
2025. szeptember 30. 12:07
Ah! A forradalmi romantika... Az első pofán vágásig. (Ma.)
Válasz erre
2
0
Vata Aripeit
2025. szeptember 30. 12:07
háát ez qrva hosszú írás lett, jól van, én végigolvastam, persze egyet is lehet vele érteni, de mindent meg kell tenni azért, hogy nehogy megvalósuljon a benne foglalt önigazolás, ill elfogadhatóság. Maradjon ez csak ilyen filozófiai cicajáték a múlt gomoblyagaival
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2025. szeptember 30. 11:40
PONTOS!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!