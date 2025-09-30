Leleplezték Magyar Péter ördögi tervét: elképesztő módszerrel akarta magához ragadni a hatalmat
Hátborzongató forgatókönyvet ismertettek.
A baloldal viszonya az erőszakkal meglehetősen intim.
„Ebben a radikális baloldal valóban speciális eset.
A viszonya az erőszakkal meglehetősen intim, gyakran nem pusztán »szükséges rossz«-ként tekintenek rá hívei, hanem a felszabadítás eszközeként,
a megváltás elemeként, sőt önmagában az erőszakot is morális‑esztétikai minőségnek tekintik.
Legyünk méltányosak, és jegyezzük meg, hogy ennek természetesen létezik jobboldali változata is. A hangsúlyok ugyan másutt vannak, de az »aktív nihilizmus« elsősorban germán földön kifejlesztett iskolája sem túl ellenséges az erőszak üdvös mivoltának gondolatával szemben, és ebben az esetben is az erőszak a »felszabadító« eszköz, amely megvált minket az elviselhetetlen jelentől.
A baloldalnak születési rendellenessége (több is van, most csak az egyikről beszélünk) az a gondolat, hogy az embert lehet a »szabadságra kényszeríteni«.
A »szabadságra kényszerítés« gondolata a világ szerencsésebb részén inkább elméleti viták tárgya volt, akik azonban részesülhettek a szocializmus nevű nagyszerű kísérletből, ismerik a gyakorlatát is.”
