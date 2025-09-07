Ft
09. 07.
vasárnap
Tisza Párt kiskakas politika szókép világegyetem kampány Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnök

A kiskakasból sohasem lesz nagykakas

2025. szeptember 07. 22:19

Ezért marad nekik a feszültség, a konfliktus meg a balhé. Ebből áll majd a kihívó politikája a következő hét hónapban.

2025. szeptember 07. 22:19
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Orbán Viktornak Kötcsén Magyar Péterről is volt egy, akár szóképbe is sűríthető üzenete.

Felmerült ugyanis, miért ment a Tisza (is) Kötcsére. Nos, Orbán szerint azért, mert amit mondanak, azt már senki sem hiszi el. Ezért marad nekik a feszültség, a konfliktus meg a balhé. Ebből áll majd a kihívó politikája a következő hét hónapban.

Ezt nevezhetjük kiskakas politikának, folytatódik a kormányfői értékelés. Ennek egyik lényege, hogy kakaskodás van. »Mellkidüllesztés, nagyotmondás. A kiskakas-politikának az is fontos eleme, hogy ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában. S azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a Nap. De a legszebb a kiskakas politikában a harmadik ismérve, ez pedig az, hogy a kiskakasból sohasem lesz nagykakas.«”

Nyitókép: Kacsoh Dániel reagál Facebook-oldala

hallgató
•••
2025. szeptember 07. 22:58 Szerkesztve
A Magyar Kukori és az ő b.szatlan Kotkodái. Poloska mi lenne, ha először önmagadban raknál rendet, aztán kipókhálózhatnád egy kicsit a tyúkólat is.....utána pedig indulhatnál mondjuk egy vidéki önkormányzat időközi választásán.
Válasz erre
1
0
Agricola
2025. szeptember 07. 22:52
A kiskakas azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a Nap. Úgy festi le magát, mintha Mindenható lenne.
Válasz erre
1
0
helyrerakosgat
2025. szeptember 07. 22:24
Kiskakas, kiskakas, te szopni jársz ide, Kötcsére!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!