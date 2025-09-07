„Orbán Viktornak Kötcsén Magyar Péterről is volt egy, akár szóképbe is sűríthető üzenete.

Felmerült ugyanis, miért ment a Tisza (is) Kötcsére. Nos, Orbán szerint azért, mert amit mondanak, azt már senki sem hiszi el. Ezért marad nekik a feszültség, a konfliktus meg a balhé. Ebből áll majd a kihívó politikája a következő hét hónapban.

Ezt nevezhetjük kiskakas politikának, folytatódik a kormányfői értékelés. Ennek egyik lényege, hogy kakaskodás van. »Mellkidüllesztés, nagyotmondás. A kiskakas-politikának az is fontos eleme, hogy ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában. S azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a Nap. De a legszebb a kiskakas politikában a harmadik ismérve, ez pedig az, hogy a kiskakasból sohasem lesz nagykakas.«”

