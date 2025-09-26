A jövő sikeres, innovatív társadalmát ma a tantermekben alapozzuk meg

Rendkívüli szülői értekezlet
Egy innovatív pedagógus nem egyszerűen tantárgyi tudást közvetít, hanem megtanítja a diákokat arra, hogy stabil tudás birtokában hogyan oldjanak meg valós problémákat.
A szerző az NKE Nemeskürty István Tanárképző Kar Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály vezetője
A kreativitás, az alkotó gondolkodás és a problémamegoldó készség fejlesztése ma már nem csupán elméleti cél, hanem gyakorlati szükségszerűség az oktatásban. Ahhoz, hogy a fiatal generáció megtanuljon önállóan gondolkodni, új megoldásokat keresni és felelősen döntéseket hozni, a pedagógus kulcsszereplő.
Ő az, aki képes inspirálni, aki a tantervi keretek között is teret adhat a kísérletezésnek, a kérdéseknek és a közös gondolkodásnak.
Azonban ehhez a feladathoz a tanároknak is folyamatosan fejlődniük kell. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) által szervezett pedagógus-továbbképzések éppen azt a célt szolgálják, hogy a nevelői-oktatói munkát ellátók naprakészen, a 21. század kihívásaira válaszolva támogathassák diákjaikat. A továbbképzők nemcsak a Nemzeti Alaptantervet (NAT) mélyítő ismereteket adnak át, hanem megtanítják, hogyan lehet azokat élményszerű, motiváló formában megjeleníteni a tanteremben. Egy innovatív pedagógus így nem egyszerűen tantárgyi tudást vagy műveltséget közvetít, hanem megtanítja a diákokat arra, hogy stabil tudás birtokában hogyan gondolkodjanak mérlegelve, hogyan oldjanak meg valós problémákat.
A pedagógusok felkészítésében kiemelt szerepet játszanak azok a tartalmi megújító képzések, amelyeket az NKE kínál.
Minden oktató-nevelő számára biztosított, hogy az ötéves továbbképzési ciklus alatt – a kötelező százhúszból – hatvan kredit értékű tartalmi megújító kurzuson vegyen részt, ahol nemcsak új szaktárgyi ismereteket szerezhet, hanem megtapasztalhatja a korszerű oktatás szemléletét is.
A képzések a NAT-hoz igazodnak, vagyis kifejezetten arra épülnek, hogy a pedagógusok megismerjék a 2020-ban bevezetett újdonságokat és a tantárgyakhoz kapcsolódó friss tudásanyagot. Ez azért különösen jelentős, mert korábban bár több mint ezer továbbképzés közül választhattak a tanárok, ezek között alig akadt olyan, amely ténylegesen a tantárgyi tartalmak korszerűsítését szolgálta volna. A mostani megújítás így nemcsak a választék bővítését jelenti, hanem a pedagógusok szakmai fejlődésének tudatos, a mindennapi munkájukhoz közvetlenül kapcsolódó támogatását.
Ezek a képzések azt üzenik a pedagógusnak, hogy a tudás átadása nem lezárt folyamat, hanem folyamatos megújulás, amelyhez bátorság, kíváncsiság és nyitottság szükséges.
Különösen értékes, hogy a tartalmi megújító képzések részben személyes jelenléttel zajlanak, a partnerintézmények révén az országban több helyszínen. Ez nemcsak a közvetlen tanulási élményt erősíti, hanem lehetőséget ad a pedagógusok közötti párbeszédre, tapasztalatcserére és szakmai kapcsolatok, közösség építésére is.
Ezért különösen fontos, hogy a továbbképzés ne pusztán formális kötelezettségként jelenjen meg, hanem lehetőségként az önfejlesztésre és az új módszerek kipróbálására. A pedagógus ugyanis akkor tud valódi inspirátorrá válni, ha maga is nyitott a tanulásra, ha kíváncsiságát és kreativitását megőrzi. Így képes lesz diákjait nemcsak tudással, hanem bátorsággal és önbizalommal is felvértezni. A jövő sikeres, innovatív társadalmát ma a tantermekben alapozzuk meg. És bár a tantervek, programok mind fontosak, végső soron minden a pedagógus kezében dől el: abban, hogy tudásközvetítőből példaképpé válik-e.
Nyitókép: Pixabay