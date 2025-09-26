A jövő sikeres, innovatív társadalmát ma a tantermekben alapozzuk meg

A szerző az NKE Nemeskürty István Tanárképző Kar Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály vezetője

A kreativitás, az alkotó gondolkodás és a problémamegoldó készség fejlesztése ma már nem csupán elméleti cél, hanem gyakorlati szükségszerűség az oktatásban. Ahhoz, hogy a fiatal generáció megtanuljon önállóan gondolkodni, új megoldásokat keresni és felelősen döntéseket hozni, a pedagógus kulcsszereplő.

Ő az, aki képes inspirálni, aki a tantervi keretek között is teret adhat a kísérletezésnek, a kérdéseknek és a közös gondolkodásnak.

Azonban ehhez a feladathoz a tanároknak is folyamatosan fejlődniük kell. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) által szervezett pedagógus-továbbképzések éppen azt a célt szolgálják, hogy a nevelői-oktatói munkát ellátók naprakészen, a 21. század kihívásaira válaszolva támogathassák diákjaikat. A továbbképzők nemcsak a Nemzeti Alaptantervet (NAT) mélyítő ismereteket adnak át, hanem megtanítják, hogyan lehet azokat élményszerű, motiváló formában megjeleníteni a tanteremben. Egy innovatív pedagógus így nem egyszerűen tantárgyi tudást vagy műveltséget közvetít, hanem megtanítja a diákokat arra, hogy stabil tudás birtokában hogyan gondolkodjanak mérlegelve, hogyan oldjanak meg valós problémákat.

A pedagógusok felkészítésében kiemelt szerepet játszanak azok a tartalmi megújító képzések, amelyeket az NKE kínál.