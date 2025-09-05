Ft
Fradi kampányvideó Ferencváros tábor MLSZ

A Fradi vezérszurkolója is kiakadt az MLSZ új kampányvideóján

2025. szeptember 05. 21:20

A kisfilm alaposan megosztotta a szurkolókat.

2025. szeptember 05. 21:20
null

Hamberger Ádám a Ferencváros B-közép vezérszurkolója a közösségi oldalán adott hangot elégedetlenségének az MLSZ új, „Szurkolj, ne gyűlölj!” című kampánya kapcsán.  A friss kampányfilmet a magyar szurkolói közegre nézve borzalmasan dehonesztálónak tartja, és határozottan tiltakozik ellene.

Posztjában kiemelte, hogy 15 éve vezeti a Fradi táborát, 20 éve jár rendszeresen meccsekre, és az elmúlt másfél évtizedben sok társával együtt – nemcsak a ferencvárosi szektorban, hanem más lelátókon is – rengeteget dolgozott azon, hogy lebonthassák a korábban a magyar szurkolókra ragadt negatív sztereotípiákat.

Azt gondolom, rengeteget fejlődtünk az elmúlt évtizedben – ez megkérdőjelezhetetlen

– írta, hozzátéve, hogy aki jár magyar futballmeccsekre, pontosan tudja, hogy ezzel mire utal.

Úgy véli, az MLSZ idén ismét a szurkolók ellen húzta elő a „jokerkártyát”, rájuk mutogat, miközben a klubokat bünteti. Szektorokat zárnak be, a drukkereket pirotechnikáért és lelátói rigmusokért üldözik. Szerinte a szövetség szemében megint a szurkoló a fő ellenség. Továbbá azt állítja, hogy az MLSZ kirekesztésről és negatív megkülönböztetésről beszél, miközben épp a hazai drukkereket stigmatizálja.

Elképesztően kontraproduktív videó, óriási zsákutca, ahova a magyar labdarúgó »szövetség« halad... megtisztulást!

– tette hozzá.

***

***

yalaelnok
2025. szeptember 05. 23:09
ha azt írnám, hogy nagyszerű az MLSZ filmje, akkor valóban lehetne megosztó, mert egyvalakinek tetszik de mindenki egységesen elítéli a filmet
Válasz erre
0
0
Molinaro
2025. szeptember 05. 22:59
MLSZ következő lépése az lesz, hogy öltönyben kell meccsekre járni és csak vizet lehet inni
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 05. 22:51
ÉS ne ő az egyetlen....
Válasz erre
0
0
