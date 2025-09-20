„Ha együtt mozgunk és mindent megteszünk, akkor jövőre Magyar Péterből egy új Márki-Zay Péter lesz!” – Kocsis Máté
A főszónokok közül először Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lépett a színpadra.
Még egy apróság!
„A »Zárpi« picsoGOTT, mein GOTT
»A Fidesz, mint tudjuk, a hülyék pártja. Ezért lehet ott húzónév Kocsis Máté« – mondja Tóta W. Árpád.
Igazad van, Kocsis Máté húzónév azok között, akiknek te csupán a »húzz már el innen öcsi« kategóriájába tartozol.
Azt is írod, róluk, hogy:
»Megtisztelő társaság...egy olyan debilseregben, amit Kocsis Máté vezet...«
»Debilsereg, hülyék pártja, szatyorfing, efféle csúszómászók« – hirdeti Árpi kifogyhatatlan sziporkáit.
Ez a Kárpátok, akarom mondani Árpádok géniusza, az altesti szerelmi líra koszorús költője, e nyelvi Péchy Blanka és Grétsy László gondolati szerelem gyereke, akinek a szellemi izgalmat az okozza, hogy amennyiben a való világban ejtené ki suttyó minősítéseit, minden esetben fel kellene vennie a nyúlcipőt, mert valaki még meglegyintené egy tockossal, de tudja, hogy a virtuális térben retorzió nélkül ő lehet a suttyóság góliátja.
Árpi az a csávó, aki a firenzei Galleria dell'Accademia termében álló Dávid-szobor előtt is hetykén azt mondaná bárkinek, hogy ő mennyivel jóképűbb és izmosabb.
Árpád, mocskos jelzőid nélkül is lehet ám fogalmazni, de tudom, hogy azok híján:
»A semmi ágán ül szive(d)
kis teste(d) hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
(de elfordulnak) a csillagok.«
Visszaeső és elítélt magyargyalázóként a legnagyobb tragédiád nem más, mint az alpáriság nélküli jelentéktelenséged saját kútfődből való felismerése.”
