Ft
Ft
23°C
11°C
Ft
Ft
23°C
11°C
09. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Grétsy László Péchy Blanka Kocsis Máté Fidesz

,,A Fidesz, mint tudjuk, a hülyék pártja. Ezért lehet ott húzónév Kocsis Máté"

2025. szeptember 20. 16:33

Még egy apróság!

2025. szeptember 20. 16:33
null
Bognár Zsolt
Bognár Zsolt
Facebook

„A »Zárpi« picsoGOTT, mein GOTT

»A Fidesz, mint tudjuk, a hülyék pártja. Ezért lehet ott húzónév Kocsis Máté« – mondja Tóta W. Árpád.

Igazad van, Kocsis Máté húzónév azok között, akiknek te csupán a »húzz már el innen öcsi« kategóriájába tartozol. 

Azt is írod, róluk, hogy:

»Megtisztelő társaság...egy olyan debilseregben, amit Kocsis Máté vezet...«

»Debilsereg, hülyék pártja, szatyorfing, efféle csúszómászók« – hirdeti Árpi kifogyhatatlan sziporkáit.

Ez a Kárpátok, akarom mondani Árpádok géniusza, az altesti szerelmi líra koszorús költője, e nyelvi Péchy Blanka és Grétsy László gondolati szerelem gyereke, akinek a szellemi izgalmat az okozza, hogy amennyiben a való világban ejtené ki suttyó minősítéseit, minden esetben fel kellene vennie a nyúlcipőt, mert valaki még meglegyintené egy tockossal, de tudja, hogy a virtuális térben retorzió nélkül ő lehet a suttyóság góliátja.

Árpi az a csávó, aki a firenzei Galleria dell'Accademia termében álló Dávid-szobor előtt is hetykén azt mondaná bárkinek, hogy ő mennyivel jóképűbb és izmosabb.

Még egy apróság!

Árpád, mocskos jelzőid nélkül is lehet ám fogalmazni, de tudom, hogy azok híján:

»A semmi ágán ül szive(d)

kis teste(d) hangtalan vacog,

köréje gyűlnek szeliden

(de elfordulnak) a csillagok.«

Visszaeső és elítélt magyargyalázóként a legnagyobb tragédiád nem más, mint az alpáriság nélküli jelentéktelenséged saját kútfődből való felismerése.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
papalimapapa
2025. szeptember 20. 17:34
Ó Istenem! Hogyan lehet így élni? Az egész figura egy fortyogó gyűlölet. Bírja még az epéd? A koboldok gúnyája nem olyan epezöld, mint ennek a szánalmas kreténnel a napi szinten többször epével lehányt cipője. Szar lehet így élni. Éljél így Tóta Árpád Béla, sokáig!
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2025. szeptember 20. 17:20
Egy igazi, nagybetűs SENKI
Válasz erre
1
0
clansman
2025. szeptember 20. 17:16
Az ilyeneket mint tótavécé a régi Spártában csak szimplán ledobták a hegyről.
Válasz erre
1
0
Héja
2025. szeptember 20. 17:14
Tóta egy ostoba hivatásos provokatőr.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!