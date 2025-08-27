Ft
fejlesztés Budapest Szentkirályi Alexandra

Tátva maradt a szánk: horribilis összegeket költene a kormány Budapest fejlesztésére

2025. augusztus 27. 13:21

A látványterveket a cikkben megtekintheti!

2025. augusztus 27. 13:21
null

A kormány következő tízéves fejlesztési terve Budapestre több mint háromezer kétszáznyolcvannyolc milliárd forintot (3 288 549 512 043 Ft) irányoz elő – közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebook-oldalán

Mint írta: „Fontos, hogy ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege. Ezek csak olyan beruházások és projektek, melyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára.”

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a tervek nem csupán ígéretek, hanem valódi fejlesztések a főváros életminőségének javítására.

„Ez a mi ajánlatunk a fővárosnak. Nem üres ígéretek, hadoválás és Facebook-huszárkodás, hanem valódi fejlesztések, amelyek jobbá és élhetőbbé teszik a nemzet fővárosát a budapestieknek” – fogalmazott Szentkirályi, hozzátéve, hogy a program végrehajtásához a választóknak jövő áprilisban lesz lehetőségük dönteni.

A tervezett beruházások között több, százmilliárdos projektek is szerepelnek: a DBC Dél-Budai Centrumkórház fejlesztése 637 milliárd forintot, a Galvani híd 480 milliárd forintot, a Kelenföld–Budaörs vasúti vonalszakasz korszerűsítése 343 milliárd forintot kap, de szerepel a lista élén a M10 gyorsforgalmi út Budapest–Kesztölc közötti szakaszának fejlesztése 250 milliárd forint értékben, valamint a Nagyforgalmú budapesti pályaudvarok felújítása, korszerűsítése 246 milliárd forintból

Emellett kiemelt projektek között van a Nemzeti Korcsolyázó Központ létrehozása 175 milliárd forintból, új reptéri gyorsforgalmi út építése 170 milliárd forintból, a Városliget, Szegedi úti felüljáró fejlesztése 150 milliárd forintból, valamint a 31. sz. főút Budapest–Nagykáta közötti szakaszának felújítása és bővítése 181 milliárd forintból.

A látványterveket itt megtekintheti: 

Szentkirályi Alexandra

Facebook

Idézőjel

Nők nélkül nincs múlt, jelen és jövő

Mi, nők, a családjainkban, a hivatásunkban, a közösségeinkben nap mint nap alakítjuk Magyarországot.

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

cinkegolyó
2025. augusztus 27. 16:08
Kedves Alexandra, hány kutyafuttatót terveznek még Újbudára, több van, mint játszótér a gyerekeknek. Netán gyermekprogram helyett kutyaprogram lesz, azok fogják kitermelni a nyugdíjunkat? A társasházakban már aludni se tudnak az emberek a kutyaugatástól.
salátás
•••
2025. augusztus 27. 15:10 Szerkesztve
kimirszen 2025. augusztus 27. 14:57 tipikus, már megint félrepofázol. azokról az adóbevételekről van szó, amiket budapest érdem nélkül szed be. amikor a vidéken termelő cég pesten adózik, azért a gecis budapest semmit nem tesz. nem tudom így felfogod e tízezer milliárdokról van egyébként szó. adóalapnak még mielőtt elkezdesz röfögve félrepofázni.
Reszelő Aladár
2025. augusztus 27. 15:09
Volna mit csinálni és Gelgely bebizonyította, hogy ő itt egy fűszálat nem tesz keretbe, Demszky Gábor egyetlen tanítványaként megtanulta, hogy Budapesten azt választják újra, aki magáról azt állítja, hogy liberális és soha nem tesz semmit. Amúgy a vasúti alagútra is szükség volna a Nyugati és Kelenföld között, de mivel a projekt nagyon összeforrt Vitézyvel, így erre Lázár nem ad lóvét. Amúgy anno emékszünk még, hogy miért kellett Lázárnak leállítani mindent? Mert jött egy háború, a rezsivédelem pedig vitte a fejlesztési lóvé egyik felét, az EU pedig nem utalta a másik felét. Persze csak annyi a feladat, hogy dobni kell a rezsicsökkentést és megani az EU-nak amit kiván. Kicsit drágább lesz a rezsi és lesz pár bevándorló Budapest szerte, de legalább Budapest elkezdhetne egy sokszínű nyugati városra hasonlítani.
csulak
2025. augusztus 27. 15:05
a hid neve legyen Hunyadi, nem Galvani !
