Tátva maradt a szánk: horribilis összegeket költene a kormány Budapest fejlesztésére

A kormány következő tízéves fejlesztési terve Budapestre több mint háromezer kétszáznyolcvannyolc milliárd forintot (3 288 549 512 043 Ft) irányoz elő – közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebook-oldalán.

Mint írta: „Fontos, hogy ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege. Ezek csak olyan beruházások és projektek, melyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára.”

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a tervek nem csupán ígéretek, hanem valódi fejlesztések a főváros életminőségének javítására.

„Ez a mi ajánlatunk a fővárosnak. Nem üres ígéretek, hadoválás és Facebook-huszárkodás, hanem valódi fejlesztések, amelyek jobbá és élhetőbbé teszik a nemzet fővárosát a budapestieknek” – fogalmazott Szentkirályi, hozzátéve, hogy a program végrehajtásához a választóknak jövő áprilisban lesz lehetőségük dönteni.