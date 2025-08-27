Tátva maradt a szánk: horribilis összegeket költene a kormány Budapest fejlesztésére

Szentkirályi Alexandra szerint itt az idő, hogy rendbe tegyék Budapest legnagyobb közparkját
Hajléktalanság, drogbandák, prostitúció, szemét – ez jellemzi most a területet.
A látványterveket a cikkben megtekintheti!
A kormány következő tízéves fejlesztési terve Budapestre több mint háromezer kétszáznyolcvannyolc milliárd forintot (3 288 549 512 043 Ft) irányoz elő – közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebook-oldalán.
Mint írta: „Fontos, hogy ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege. Ezek csak olyan beruházások és projektek, melyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára.”
A szóvivő hangsúlyozta, hogy a tervek nem csupán ígéretek, hanem valódi fejlesztések a főváros életminőségének javítására.
„Ez a mi ajánlatunk a fővárosnak. Nem üres ígéretek, hadoválás és Facebook-huszárkodás, hanem valódi fejlesztések, amelyek jobbá és élhetőbbé teszik a nemzet fővárosát a budapestieknek” – fogalmazott Szentkirályi, hozzátéve, hogy a program végrehajtásához a választóknak jövő áprilisban lesz lehetőségük dönteni.
A tervezett beruházások között több, százmilliárdos projektek is szerepelnek: a DBC Dél-Budai Centrumkórház fejlesztése 637 milliárd forintot, a Galvani híd 480 milliárd forintot, a Kelenföld–Budaörs vasúti vonalszakasz korszerűsítése 343 milliárd forintot kap, de szerepel a lista élén a M10 gyorsforgalmi út Budapest–Kesztölc közötti szakaszának fejlesztése 250 milliárd forint értékben, valamint a Nagyforgalmú budapesti pályaudvarok felújítása, korszerűsítése 246 milliárd forintból.
Emellett kiemelt projektek között van a Nemzeti Korcsolyázó Központ létrehozása 175 milliárd forintból, új reptéri gyorsforgalmi út építése 170 milliárd forintból, a Városliget, Szegedi úti felüljáró fejlesztése 150 milliárd forintból, valamint a 31. sz. főút Budapest–Nagykáta közötti szakaszának felújítása és bővítése 181 milliárd forintból.
Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala