08. 28.
csütörtök
08. 28.
csütörtök
Himnusz Magyarország Szent Korona tűzijáték Szent István-nap

Premier plán: Az augusztus 20-ai Szent István-nap

2025. augusztus 28. 00:32

A tűzijáték végén felcsendült a Himnusz, amit együtt énekelt a Duna-parton összegyűlt milliós tömeg.

2025. augusztus 28. 00:32
null

Az augusztus 20-ai Szent István-nap csúcspontjaként idén minden eddiginél látványosabb tűzijátékra került sor Budapesten. Mintegy 45 530 pirotechnikai effekt durrant el, melyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőttek fel, tisztelegve Magyarország történelme és kulturális öröksége előtt. A show-t ezerháromszáz drón összehangolt repülése tett még feledhetetlenebbé: a Duna fölé a Szent Korona emelkedett fel, majd forgásba kezdett, és egy hatalmas keresztté alakult át, így emlékezve az államalapításra és a kereszténység felvételére. A tűzijáték végén felcsendült a Himnusz, amit együtt énekelt a Duna-parton összegyűlt milliós tömeg.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

