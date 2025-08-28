Premier plán: Az augusztus 20-ai Szent István-nap

A királydombi csoda
Az a remény költözött a szívekbe, hogy egy ilyen összetartó, egyet akaró közösség tartósan, társadalmi méretekben is megteremthető.
A tűzijáték végén felcsendült a Himnusz, amit együtt énekelt a Duna-parton összegyűlt milliós tömeg.
Az augusztus 20-ai Szent István-nap csúcspontjaként idén minden eddiginél látványosabb tűzijátékra került sor Budapesten. Mintegy 45 530 pirotechnikai effekt durrant el, melyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőttek fel, tisztelegve Magyarország történelme és kulturális öröksége előtt. A show-t ezerháromszáz drón összehangolt repülése tett még feledhetetlenebbé: a Duna fölé a Szent Korona emelkedett fel, majd forgásba kezdett, és egy hatalmas keresztté alakult át, így emlékezve az államalapításra és a kereszténység felvételére. A tűzijáték végén felcsendült a Himnusz, amit együtt énekelt a Duna-parton összegyűlt milliós tömeg.
