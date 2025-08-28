Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kucsera Gábor Drogellenes Digitális Polgári Kör gyűlölethullám baloldal

Nem tűrte tovább, megszólalt Kucsera Gábor: „Ha meg tudok menteni akár csak egyetlen fiatalt is, akkor már megérte”

2025. augusztus 28. 18:00

A drog elleni harc nem politikai hovatartozás kérdése.

2025. augusztus 28. 18:00
null

A kétszeres világbajnok magyar kajakozó, Kucsera Gábor számított arra, hogy – a feszült közélet miatt –lesz negatív visszhangja annak, hogy nyíltan kiállt a Drogellenes Digitális Polgári Kör mellett, azonban ilyen mértékű gyűlölethullámra ő sem számított – írja a Bors.

Én értem, hogy itt most megy ez a gyűlöletcunami, amit egymás között gerjesztenek az emberek, de azt is gondolom, hogy ez így nem jó út és nem jó irány. 

– magyarázta a kétszeres világbajnok magyar sportoló. 

Kucsera Gábor saját tapasztalatit is megosztaná, aminek köszönhetően hasznos tagja lehet a drog ellenes harcnak. 

Az a véleményem, hogy hiteles tudok lenni ebben a történetben, mert nem könyvekből olvastam, hanem átmentem mindezen.”

Elmondta, hogy a drog nem vezet sehová és könnyen rámehet az ember élete és karrierje: „A pályafutásomat sajnos kettétörte a rossz döntés.”

Ha azzal, hogy a polgári kör tagjaként kiállok, meg tudok menteni, akár csak egyetlen fiatalt is, akkor már megérte”

– védte meg a döntését a sportoló.

Nyitókép: Facebook / Kucsera Gábor

***

 

 

Összesen 5 komment

pollip
2025. augusztus 28. 18:46
Gratulálok! Intelligens, korrekt, nyugodt, békés válasz.
csak-egy-csillag-ragyoghat-egy-egen
2025. augusztus 28. 18:40
Kellemes csalódás vagy, Kucsera. Politikai hovatartozástól függetlenül. Teljesen igazad van!
madar6-54
2025. augusztus 28. 18:27
Remek! Aki beismeri tévedését, megváltoztatja eddigi életét, annak példaképnek kell lenni!
catalina11
2025. augusztus 28. 18:18
A kétszeres világbajnok magyar kajakozó, Kucsera Gábor számított arra, hogy – a feszült közélet miatt –lesz negatív visszhangja annak, hogy nyíltan kiállt a Drogellenes Digitális Polgári Kör mellett, azonban ilyen mértékű gyűlölethullámra ő sem számított – írja a Bors." hát ilyen a libsi tolerancia!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!