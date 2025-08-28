Nem tűrte tovább, megszólalt Kucsera Gábor: „Ha meg tudok menteni akár csak egyetlen fiatalt is, akkor már megérte”

Csattanós választ kaptak a liberálisok, miért van a Drogellenes Digitális Polgári Körben Kucsera Gábor (VIDEÓ)
„Nem véletlenül esett a személyére a választás” – jelentette ki Horváth László.
A drog elleni harc nem politikai hovatartozás kérdése.
Én értem, hogy itt most megy ez a gyűlöletcunami, amit egymás között gerjesztenek az emberek, de azt is gondolom, hogy ez így nem jó út és nem jó irány.
– magyarázta a kétszeres világbajnok magyar sportoló.
Kucsera Gábor saját tapasztalatit is megosztaná, aminek köszönhetően hasznos tagja lehet a drog ellenes harcnak.
Az a véleményem, hogy hiteles tudok lenni ebben a történetben, mert nem könyvekből olvastam, hanem átmentem mindezen.”
Elmondta, hogy a drog nem vezet sehová és könnyen rámehet az ember élete és karrierje: „A pályafutásomat sajnos kettétörte a rossz döntés.”
A társadalom biztonságát rombolja a drog, a cél egyértelmű: a gyermekek védelme és fejlődésének biztosítása.
Ha azzal, hogy a polgári kör tagjaként kiállok, meg tudok menteni, akár csak egyetlen fiatalt is, akkor már megérte”
– védte meg a döntését a sportoló.
Nyitókép: Facebook / Kucsera Gábor
