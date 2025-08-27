„Magyar Péternek nagyon nem jött be ez a nyár. Melléfogások sora jellemzi a nyári országjárását, a Tisza Párt pojáca elnöke több alkalommal is bohócot csinált magából, és el is szólta magát párszor. A fél országot letaroló vihar bagatellizálásától, a munkakerülésen át a napraforgóföldig mindent megtett a politikus, hogy ne legyen unalmas a nyár.

Ezek a súlyos hibák oda vezettek, hogy a Tisza Párt népszerűsége egyre meredekebb csökkenésnek indult. Ezt természetesen tapasztalták a párthoz közel álló megmondóemberek is, akik nem törődve azzal, hogy ezzel leleplezik Magyar népszerűségének drasztikus csökkenését, akcióba lendültek, hogy továbbra is elhitessék a potenciális szavazóikkal, hogy van esély a kormányváltásra.

Németh Péter például a Népszavában vért izzadva, a valóságra fittyet hányva igyekezett a Tisza-szimpatizánsokat tűzben tartani:

»Túl azon, hogy ezek a ‘kutatók’ hónapokon át csendben voltak, semmilyen eredményt nem publikáltak, hirtelen úgy döntöttek: a Tisza voltaképpen sehol sincs, ma már mindenki elismeri, az idei nyár Orbán Viktorról szólt, és ez eredményezte azt, hogy – megint idézek –: ‘összeomlik a baloldali büntetőintézetek által épített Tisza-mítosz.’ Hagyjuk rájuk, hadd hazudjanak, hadd ringassák illúziókban a saját táborukat. Higgyék csak el, hogy az Orbán által létrehozott Harcosok Klubja, valamit a digitális polgári körök óriási eredményeket hoztak. Igaz ugyan, hogy ebből semmi sem látszik, ráadásul az Orbán-féle interjúinvázió pont annyira látszik erősnek, mint az árvaszúnyog; csak mennyiségben veszi fel vele a versenyt, de muszáj a tábort hamis állításokkal erősíteni.«

A probléma az az, hogy már nemcsak a kormányközelinek mondott közvélemény-kutatóknál mérnek gyenge népszerűségi adatokat a Tisza Pártnak, hanem a baloldalhoz köthető cégek is hasonlóan gyengülő eredményekről beszélnek.

Egyre több jel mutat arra, hogy összeomlik a baloldali kutatócégek által épített Tisza-mítosz: miután a Publicus Intézet vezetője elismerte, hogy Magyar Péteréket felül-, a Fideszt pedig alulmérték, Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója fejtette ki, hogy a kormánypártok javára változhat a közhangulat, s ezt a tendenciát legfrissebb mérésük is alátámasztja. Böcskei arról beszélt, hogy a nyár Orbán Viktor miniszterelnökről szólt, a Fideszt pedig tovább erősíthetik a kormányzati intézkedések.”