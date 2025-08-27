Ft
08. 27.
szerda
08. 27.
szerda
Tisza Párt Publicus Intézet Böcskei Balázs közvélemény-kutatás Magyar Péter Idea Intézet Publicus Orbán Viktor

Nagy bajban Magyar Péter, kiderült a féltve őrzött titka

2025. augusztus 27. 05:42

Németh Péter a Népszavában vért izzadva igyekezett a Tisza-szimpatizánsokat tűzben tartani.

2025. augusztus 27. 05:42
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Magyar Péternek nagyon nem jött be ez a nyár. Melléfogások sora jellemzi a nyári országjárását, a Tisza Párt pojáca elnöke több alkalommal is bohócot csinált magából, és el is szólta magát párszor. A fél országot letaroló vihar bagatellizálásától, a munkakerülésen át a napraforgóföldig mindent megtett a politikus, hogy ne legyen unalmas a nyár.

Ezek a súlyos hibák oda vezettek, hogy a Tisza Párt népszerűsége egyre meredekebb csökkenésnek indult. Ezt természetesen tapasztalták a párthoz közel álló megmondóemberek is, akik nem törődve azzal, hogy ezzel leleplezik Magyar népszerűségének drasztikus csökkenését, akcióba lendültek, hogy továbbra is elhitessék a potenciális szavazóikkal, hogy van esély a kormányváltásra.

Németh Péter például a Népszavában vért izzadva, a valóságra fittyet hányva igyekezett a Tisza-szimpatizánsokat tűzben tartani:

»Túl azon, hogy ezek a ‘kutatók’ hónapokon át csendben voltak, semmilyen eredményt nem publikáltak, hirtelen úgy döntöttek: a Tisza voltaképpen sehol sincs, ma már mindenki elismeri, az idei nyár Orbán Viktorról szólt, és ez eredményezte azt, hogy – megint idézek –: ‘összeomlik a baloldali büntetőintézetek által épített Tisza-mítosz.’ Hagyjuk rájuk, hadd hazudjanak, hadd ringassák illúziókban a saját táborukat. Higgyék csak el, hogy az Orbán által létrehozott Harcosok Klubja, valamit a digitális polgári körök óriási eredményeket hoztak. Igaz ugyan, hogy ebből semmi sem látszik, ráadásul az Orbán-féle interjúinvázió pont annyira látszik erősnek, mint az árvaszúnyog; csak mennyiségben veszi fel vele a versenyt, de muszáj a tábort hamis állításokkal erősíteni.«

A probléma az az, hogy már nemcsak a kormányközelinek mondott közvélemény-kutatóknál mérnek gyenge népszerűségi adatokat a Tisza Pártnak, hanem a baloldalhoz köthető cégek is hasonlóan gyengülő eredményekről beszélnek.

Egyre több jel mutat arra, hogy összeomlik a baloldali kutatócégek által épített Tisza-mítosz: miután a Publicus Intézet vezetője elismerte, hogy Magyar Péteréket felül-, a Fideszt pedig alulmérték, Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója fejtette ki, hogy a kormánypártok javára változhat a közhangulat, s ezt a tendenciát legfrissebb mérésük is alátámasztja. Böcskei arról beszélt, hogy a nyár Orbán Viktor miniszterelnökről szólt, a Fideszt pedig tovább erősíthetik a kormányzati intézkedések.”

Nyitókép: Németh Péter. Forrás: YouTube/képernyőkép

states-2
2025. augusztus 27. 07:37
Ami garancia a pszichopata bukására, az az, hogy a 20 éve bukást bukásra halmozó kommunista háttérország egy emberként ott gyülekezik mögötte, felette, mint Hitchcock madarai.
llnnhegyi
2025. augusztus 27. 07:21
Németh Péter bácsi a Népszava főszerkesztője bukott büdös komenista bunkó! Lendvai Sípánka Ildikó néni komenista ribanc. Együtt járnak....pld. ATV libbcsikommcsi klubba. Síránkoznak.
kiabrandult-fideszes
2025. augusztus 27. 07:21
Üdv fideszes propagandisták és agymosott pedofilsimogató elmebetegek! :) Azt majd a szavazópolgárok eldöntik 26-ban, hogy mennyire van nagy bajban Magyar Péter. Szép napot és jó vergődést.
states-2
2025. augusztus 27. 07:19
Sok minden nem biztos, de az igen, hogy ez az idegbeteg ukrán és brüsszeli ügynök nem lesz miniszterelnök. A Fidesz jól kezdte a kampányt, és Orbán tarsolyában alighanem még van néhány "meglepi". Miközben a komcsi agytrösztnek húsz éve abból áll a kampánya, hogy "zorbán".
