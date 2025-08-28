Ft
08. 28.
csütörtök
Tarr Zoltán Tisza Párt adóemelés szja 24.hu Orbán Viktor mandiner.hu

Művészet: úgy írt cikket a 24.hu a Tisza-adóról, hogy Tarr és Dálnoki nem is szerepelnek benne

2025. augusztus 28. 18:55

„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – közölte egy fórumon Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke.

2025. augusztus 28. 18:55
null

Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó – ezt a figyelmeztetést tette közzé csütörtökön a Facebook-oldalán Orbán Viktor, mellékelve egy Mandiner-cikket is a bejegyzéséhez, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a Tisza Párt állítólagos szja-emelési szándékára utal – kezdi cikkét a 24.hu.

Ezt követően a baloldali portál kitér arra, hogy kedd reggel jelent meg az Indexen egy cikk, melyben azt írták, a birtokukba került egy olyan dokumentum, ami azt vetíti előre, hogy kormányra kerülése esetén Magyar Péter pártja adót emelne. 

Magyar nem sokkal később reagált is erre az értesülésre, tagadva a cikk állításait, az Indexet pedig a kormánypropaganda terjesztésével vádolta.

Ezt követően azzal folytatta a 24.hu, hogy mindez nem jelentett akadályt Orbánnak, ő a követőinek úgy közvetíti a dolgot, hogy tényként kezeli, hogy Magyarék adót emelnének. Majd pedig részletesen ismertette Magyar Péter posztját, amelyben a pártelnök közli, milyen adótervei vannak.

Ám a portál egyetlen szót sem veszteget arra, hogy mi a véleménye az adókérdésekről a Tisza körül sündörgő szakértőknek és Tarr Zoltán alelnöknek. Dálnoki Áron például – ő koordinálja annak a gazdasági csoportnak a munkáját, amely a drasztikus adóemelésről szóló tervet elkészítette – a Magyar Nemzetnek azt mondta, nem írtak feljegyzést, 

az adóterveiket illetően azonban kitérő választ adott, vagyis nem cáfolta kategorikusan az szja-emelésről szóló elképzelést. 

Egy etyeki fórumon pedig megszavaztatta az ott megjelent híveket, majd boldogan állapította meg, hogy a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja, sőt: úgy fogalmazott, csak „egy-két héja” szavazott az egykulcsos adóra.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanezen az összejövetelen Tarr Zoltán, a Tisza kevés arcainak egyike, a párt alelnöke hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhatnak. 

„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” 

– fogalmazott. Az egykulcsos adóval kapcsolatban azt mondta, a kormánypártok „el tudták azt mondani, hogy valami az pontosan az ellenkezője annak, ami (...), arról van szó, hogy el tudták hitetni, hogy mindenkinek jobb az egykulcsos adó, ami alapvetően – ahogy hallottuk (eközben Tarr Dálnokira mutatott – a szerk.) – abszolút az ellenkezője igaz ennek a dolognak.”

Fotó: Purger Tamás

pesti051
2025. augusztus 28. 19:29
Gyurcsány ügyesebben hazudott... Igaz az ő szavazói értelmesebbek voltak a mostani sík hülye tiszasoknal... Ezek bármit elhisznek, sőt öt perc múlva az ellenkezőjét is.
Szerintem
2025. augusztus 28. 19:26
Gyurcsányi tempó hazugságokkal, szépen hangzó hamis igéretekkel választást nyerni, aztán mindenkivel csak kibaszva, az ellenkezőjét csinálni.
Vata Aripeit
2025. augusztus 28. 19:10
A 2026-s választáson kellene egy külön lap is, amin a szavazó - névvel, tajszámmal, adószámmal - nyilatkozik, hogy, ha nem a tiszapárt nyeri a választást , Ő akkor is 2-3 kulcsos adót szeretne fizetni. Ez így lenne korrekt. Mivel a fidesz mindent ellop, ezért Ő a szavazó nem fogad el semmilyen támogatást, kedvezményt. Rohadjon meg a fidesz , őkelmének ezektől semmi nem kell. De lenne egy másik nyilatkozatlap is, ha a tiszapárt nyerne, a fidesz szavazó nyilatkozhatna arról, hogy ő viszont maradna az 15%-s adókörben. Mindenki boldog lehetne.
kapor tyütyü
2025. augusztus 28. 19:06
Tarr Zoltán hülyének nézi a magyar választópolgárokat, ez a demokrácia megcsúfolása, hogy hazudik a népnek, mert majd a hatalomból mindenre szabad kezet kap. Csesszétek meg tiszások, rátok ég, hogy ezt a csürhét egyáltalán politikai alternatívaként muszáj elviselni.
