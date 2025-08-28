Művészet: úgy írt cikket a 24.hu a Tisza-adóról, hogy Tarr és Dálnoki nem is szerepelnek benne

Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó – ezt a figyelmeztetést tette közzé csütörtökön a Facebook-oldalán Orbán Viktor, mellékelve egy Mandiner-cikket is a bejegyzéséhez, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a Tisza Párt állítólagos szja-emelési szándékára utal – kezdi cikkét a 24.hu.

Ezt követően a baloldali portál kitér arra, hogy kedd reggel jelent meg az Indexen egy cikk, melyben azt írták, a birtokukba került egy olyan dokumentum, ami azt vetíti előre, hogy kormányra kerülése esetén Magyar Péter pártja adót emelne.

Magyar nem sokkal később reagált is erre az értesülésre, tagadva a cikk állításait, az Indexet pedig a kormánypropaganda terjesztésével vádolta.

Ezt követően azzal folytatta a 24.hu, hogy mindez nem jelentett akadályt Orbánnak, ő a követőinek úgy közvetíti a dolgot, hogy tényként kezeli, hogy Magyarék adót emelnének. Majd pedig részletesen ismertette Magyar Péter posztját, amelyben a pártelnök közli, milyen adótervei vannak.

Ám a portál egyetlen szót sem veszteget arra, hogy mi a véleménye az adókérdésekről a Tisza körül sündörgő szakértőknek és Tarr Zoltán alelnöknek. Dálnoki Áron például – ő koordinálja annak a gazdasági csoportnak a munkáját, amely a drasztikus adóemelésről szóló tervet elkészítette – a Magyar Nemzetnek azt mondta, nem írtak feljegyzést,

az adóterveiket illetően azonban kitérő választ adott, vagyis nem cáfolta kategorikusan az szja-emelésről szóló elképzelést.

Egy etyeki fórumon pedig megszavaztatta az ott megjelent híveket, majd boldogan állapította meg, hogy a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja, sőt: úgy fogalmazott, csak „egy-két héja” szavazott az egykulcsos adóra.