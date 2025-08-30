Magyar Pétert olyan könnyű megtéveszteni, akár egy szófogadó gyermeket, ha azzal lehetőséget kap arra, hogy nyilvánosan felmondja a Manfred Webertől kapott lózungokat.

Nem történt ez másképp akkor sem, amikor egy fórumán csodák csodájára megjelent egy ember, és megkérdezte a pártelnököt, mit gondol arról, hogy Kubatov Gábor honvédségi géppel utaztatta Azerbajdzsánba a Fradit a BL-selejtező visszavágójára.

Az egyszemélyes Tisza Párt azonnal lecsapott a lehetőségre, és kis túlzással annyi bűncselekményt összehebegett, amennyiért már-már életfogytiglani börtön járna. Az állítólag nagy fradista Magyar Péter gondolkodás nélkül bedőlt a kérdezőnek, aki abból szűrte le a honvédségi repülő történetét, hogy a Fradi egy szürkés színű géppel utazott. Végülis majdnem igaza lett, kivéve, hogy a repülő színe, felirata, de még a gyártója és a típusa sem egyezett.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

