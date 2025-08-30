Ft
Tisza Pár Magyar Péternek Kubatov Gábor Fradi

Magyar Péter úgy leégette magát, hogy az egész ország rajta röhög

2025. augusztus 30. 06:44

Magyar Péter egyetlen év alatt olyan magasságokba jutott saját maga lejáratásában, hogy még a baloldalról is kibukott Jakab Pétert is túlszárnyalta.

2025. augusztus 30. 06:44
null
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„Ahogy lefekvés előtt megnézem, mit alkotott a Tisza Párt az adott napon, mindig eszembe jut, hogy Magyar Péternek már nincs szüksége a társaira ahhoz, hogy lejárassák. Az elmúlt egy évben gondosan elsajátította ezt a mesterséget, ha már a mezőgazdaság, a politika, a meteorológia és a katonai területek sem igazodtak az igényeihez. 

Magyar Pétert olyan könnyű megtéveszteni, akár egy szófogadó gyermeket, ha azzal lehetőséget kap arra, hogy nyilvánosan felmondja a Manfred Webertől kapott lózungokat.

Nem történt ez másképp akkor sem, amikor egy fórumán csodák csodájára megjelent egy ember, és megkérdezte a pártelnököt, mit gondol arról, hogy Kubatov Gábor honvédségi géppel utaztatta Azerbajdzsánba a Fradit a BL-selejtező visszavágójára.

Az egyszemélyes Tisza Párt azonnal lecsapott a lehetőségre, és kis túlzással annyi bűncselekményt összehebegett, amennyiért már-már életfogytiglani börtön járna. Az állítólag nagy fradista Magyar Péter gondolkodás nélkül bedőlt a kérdezőnek, aki abból szűrte le a honvédségi repülő történetét, hogy a Fradi egy szürkés színű géppel utazott. Végülis majdnem igaza lett, kivéve, hogy a repülő színe, felirata, de még a gyártója és a típusa sem egyezett.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 2 komment

states-2
2025. augusztus 30. 07:08
Ennek a napszemüveges idegbeteg pojácának nincs szerencséje a repülőgépekkel. Sem. A komcsi szórakoztatóiparnak sikerült vele überelni az összes hülyét, aki megfordult a baloldalon 1990-től napjainkig. Ami azért nem kis teljesítmény, mert óriási volt a felhozatal. 4 éve például azt hittük, hogy Makizayjal elérték a felülmúlhatatlant, és erre tessék, Pszichopeti leverte, mint vak a poharat. És a komcsi kabaréból még van hátra egy jó félév. Jó szórakozást, Magyarország!
Válasz erre
2
0
enes
2025. augusztus 30. 07:04
Hogyan mondta MP a részvényeivel kapcsolatban? Kb.: senkinek semmi köze, mit csinált 4-5 éve...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!