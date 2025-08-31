Ft
Magyar Péter közéleti koporsójába a legjobb cimborája verte be az utolsó szöget

2025. augusztus 31. 06:51

Lehullt az álarc, kiderült az igazság!

2025. augusztus 31. 06:51
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„A fórumon rész vett Dálnoki Áron is, neki tulajdonítják a napokban kiszivárgott belső feljegyzést, amelyben konkrétan leírják, hogyan vezetnék vissza a korábbi háromsávos adózást. Magyar Péter természetesen tagadta, hogy ilyen tervei lennének a pártjának. Ez a videó, amit először a Mandiner közölt, végérvényesen porrá zúzta a Tisza Párt elnökének ingerült védekezését.

Tarr Zoltán gyakorlatilag elárulta a tervüket: a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, elszabadítják a tiszás poklot.

Lehullt az álarc, kiderült az igazság!

Most végre mindenki megtudhatta, szembesülhetett Magyar Péterék igazi tervével, ami minden magyar családot nagyon durván érintene.

Ráadásul a héten kijött a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása, amely szerint a Fidesz–KDNP meggyőző sikert aratna, ha most vasárnap lennének a választások. A közvélemény-kutatás szerint a kormánypártok erősen zárták a nyarat, ami nem mondható el a Tisza Pártról, mivel Magyar Péter tábora stagnált az utóbbi hónapokban.

A kutatás, amely még a Tisza-adó botrány és Tarr Zoltán lebuktató beszéde előtt készült, megállapította, hogy 2025 nyarának végén a kormánypártra a részvételüket biztosra ígérő szavazók 46 százaléka (júniusban 44 százalék) voksolna. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz előnye a két nyári hónap alatt ötről nyolc százalékpontra emelkedett, tehát nyílik az olló a Fidesz és a Tisza között.”

***

2025. augusztus 31. 07:58
Őrjöngő Peti olyan sebességgel amortizálja magát, hogy szegény Makizay csak csodálkozva néz, hogy ez neki nem jutott eszébe. Így viszont elbukta a minden idők leghülyébb miniszterelnök-jelöltségért folytatott komcsi küzdelmet.
Válasz erre
2
1
valaki-954
2025. augusztus 31. 07:47
Firkászkáim! Örömmel olvasom, hogy beverték az utolsó szöget a csótány közéleti koporsójába. Tessék már azt is megírni, hogy ez hányadik utolsó szög, és még hányat kell beverni, hogy ez a pöcs végleg letünjön!
Válasz erre
2
1
llnnhegyi
2025. augusztus 31. 07:41
Ma Pécsen számtalan koncertet, találkozót rendeznek. Belvárosban, Káptalan kertben.... Magyar 🐒🐓 Júdás Péter melyik tömeghez pofátlankodik oda? Kvíz kérdés!
Válasz erre
2
2
oberennsinnen49
•••
2025. augusztus 31. 07:26 Szerkesztve
"a Spinoza-ház sárkánynője Rangos Katalin " és három társa, első helyen a Szakonyi Péter nevű tegnap este is taknyosra szopatták önmagukat, egymást, no és az ATV-fanokat, szokás szerint...
Válasz erre
2
1
