Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán alkotmányjogász Tisza-csomag pártprogram kampány Magyar Péter adórendszer adóemelés Szentpéteri Nagy Richárd

Saját térfeléről kritizálták meg Magyar Pétert: a baloldali alkotmányjogász szerint is sumákol a többkulcsos adórendszerről és az adóemelésről (VIDEÓ)

2025. augusztus 29. 17:31

Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász szerint az adórendszerről szakpolitikai vitát kellene folytatni, de az biztos, hogy a Tisza Párt tervezett átalakításának lennének vesztesei.

2025. augusztus 29. 17:31
null

Szentpéteri Nagy Richárd szerint Magyar Péter nem veszélyeztetné a választási győzelmét, ha kiállna a Tisza-csomag kiszivárgott terve, a többkulcsos adó mellett, mert a magyar közvélemény nem tartja igazságosnak az egykulcsos szja-t. A baloldali alkotmányjogász az ATV-ben ugyanakkor elismerte,

lennének vesztesei az adórendszer megváltoztatásának, mert minden ilyen lépés veszteségekkel jár.

Ezt is ajánljuk a témában

Szentpéteri Nagy Richárd felidézte, a Tisza Pártnak jelenleg nincs pártprogramja, választási programja pedig még kevésbé. Azt is megjegyezte, a Tisza pillanatnyilag nem igazán párt. 

E pillanatban tehát most ott tartunk, hogy szakpolitikai kérdésekről a Tisza Párt berkeiben, műhelyeiben, politikai és tudományos műhelyeiben vita folyik. 

Az alkotmányjogász szerint „most, hogy felvetődik a többkulcsos adó szemben az egykulcsos adóval, ez megint csak olyan természetes dolog, hogy az lenne a csoda, hogyha ez nem vetődne fel. Minden párt egy választás előtt megmondja, hogy milyen adórendszert kíván. Legalább abban a kérdésben állást foglal, hogy egykulcsos vagy többkulcsos. Na most a magyar közvéleménynek egy jelentős része nem támogatja az egykulcsos adót, mert igazságtalannak tartja. Hogy miért, miért nem, ez érdekes szakpolitikai kérdés lenne, de ideológiai kérdés is.” 

A jobboldal általában az egykulcsos adó felé szeret menni, a baloldal minél több kulcs felé megy, annál inkább baloldali, ha úgy tetszik 

– figyelmeztetett Szentpéteri Nagy Richárd. Megismételte, szerinte a magyar közvélemény nem tartja igazságosnak az egykulcsos adót, vagyis ha a Tisza „egyszer megmondaná valóban, hogy többkulcsos adót szeretne, ezzel nem veszélyeztetné a választási győzelmét, ha ugyan kinéz neki a választási győzelem, mert a magyar közvélemény képes e mögé odaállni. Ez nagyon érdekes szakpolitikai vita lenne. Ezeket a vitákat le kell folytatni, és valamilyen választási programot majd le kell tenni az asztalra” – jegyezte meg. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az alkotmányjogász utalt Tarr Zoltán tiszás politikus közelmúltbéli kijelentésére, amelyben gyakorlatilag elismerte, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”. Szentpéteri Nagy hozzátette: „az biztos, hogy nem szerencsés, még hibának is mondhatnám, hogy a dolgok kiszivárognak, inkább úgy helyes, hogy megszülessék egy döntés, és az kerüljön nyilvánosságra.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünkön Szentpéteri Nagy Richárd  (Fotó: Képernyőfotó)

***

 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. augusztus 29. 18:46
Tóni kémei dolgoznak...😱😱😱
Válasz erre
0
0
fogatlan-ork-medve
2025. augusztus 29. 18:45
Szarvasbika fogatlan-ork-medve 2025. augusztus 29. 18:39 A bevételi oldalt is prezentáld, kérlek szépen! Köszönöm! fogatlan-ork-medve Szarvasbika 2025. augusztus 29. 18:43 Az évente 3-5000 milliárdokat sikkasztó pedofil patkány szektád eltakarítása Uniós ezermilliárdok hazahozása!!!
Válasz erre
0
0
Héja
2025. augusztus 29. 18:44
Óvatoskodó, semmitmondó szöveg. Érdektelen.
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. augusztus 29. 18:42 Szerkesztve
Z. "Szentpéteri Nagy Richárd szerint Magyar Péter nem veszélyeztetné a választási győzelmét, ha kiállna a Tisza-csomag kiszivárgott terve, a többkulcsos adó mellett, mert a magyar közvélemény nem tartja igazságosnak az egykulcsos szja-t" Ezt👆 honnan szoptad köcsög??? Vajon miért tagadja a hazaáruló kurva a tisza adót??? ❓👎😐 És ez csak egy, a sok szarja közül!!! 💯❗
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!