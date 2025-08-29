Saját térfeléről kritizálták meg Magyar Pétert: a baloldali alkotmányjogász szerint is sumákol a többkulcsos adórendszerről és az adóemelésről (VIDEÓ)

Szentpéteri Nagy Richárd felidézte, a Tisza Pártnak jelenleg nincs pártprogramja, választási programja pedig még kevésbé. Azt is megjegyezte, a Tisza pillanatnyilag nem igazán párt.

E pillanatban tehát most ott tartunk, hogy szakpolitikai kérdésekről a Tisza Párt berkeiben, műhelyeiben, politikai és tudományos műhelyeiben vita folyik.

Az alkotmányjogász szerint „most, hogy felvetődik a többkulcsos adó szemben az egykulcsos adóval, ez megint csak olyan természetes dolog, hogy az lenne a csoda, hogyha ez nem vetődne fel. Minden párt egy választás előtt megmondja, hogy milyen adórendszert kíván. Legalább abban a kérdésben állást foglal, hogy egykulcsos vagy többkulcsos. Na most a magyar közvéleménynek egy jelentős része nem támogatja az egykulcsos adót, mert igazságtalannak tartja. Hogy miért, miért nem, ez érdekes szakpolitikai kérdés lenne, de ideológiai kérdés is.”

A jobboldal általában az egykulcsos adó felé szeret menni, a baloldal minél több kulcs felé megy, annál inkább baloldali, ha úgy tetszik

– figyelmeztetett Szentpéteri Nagy Richárd. Megismételte, szerinte a magyar közvélemény nem tartja igazságosnak az egykulcsos adót, vagyis ha a Tisza „egyszer megmondaná valóban, hogy többkulcsos adót szeretne, ezzel nem veszélyeztetné a választási győzelmét, ha ugyan kinéz neki a választási győzelem, mert a magyar közvélemény képes e mögé odaállni. Ez nagyon érdekes szakpolitikai vita lenne. Ezeket a vitákat le kell folytatni, és valamilyen választási programot majd le kell tenni az asztalra” – jegyezte meg.