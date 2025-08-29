Saját térfeléről kritizálták meg Magyar Pétert: a baloldali alkotmányjogász szerint is sumákol a többkulcsos adórendszerről és az adóemelésről (VIDEÓ)

Tisza-csomag: kiderült, már jövőre brutális adóemelés jönne, ha Magyar Péter pártja nyerné a 2026-os választást
A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász szerint az adórendszerről szakpolitikai vitát kellene folytatni, de az biztos, hogy a Tisza Párt tervezett átalakításának lennének vesztesei.
Szentpéteri Nagy Richárd szerint Magyar Péter nem veszélyeztetné a választási győzelmét, ha kiállna a Tisza-csomag kiszivárgott terve, a többkulcsos adó mellett, mert a magyar közvélemény nem tartja igazságosnak az egykulcsos szja-t. A baloldali alkotmányjogász az ATV-ben ugyanakkor elismerte,
lennének vesztesei az adórendszer megváltoztatásának, mert minden ilyen lépés veszteségekkel jár.
Szentpéteri Nagy Richárd felidézte, a Tisza Pártnak jelenleg nincs pártprogramja, választási programja pedig még kevésbé. Azt is megjegyezte, a Tisza pillanatnyilag nem igazán párt.
E pillanatban tehát most ott tartunk, hogy szakpolitikai kérdésekről a Tisza Párt berkeiben, műhelyeiben, politikai és tudományos műhelyeiben vita folyik.
Az alkotmányjogász szerint „most, hogy felvetődik a többkulcsos adó szemben az egykulcsos adóval, ez megint csak olyan természetes dolog, hogy az lenne a csoda, hogyha ez nem vetődne fel. Minden párt egy választás előtt megmondja, hogy milyen adórendszert kíván. Legalább abban a kérdésben állást foglal, hogy egykulcsos vagy többkulcsos. Na most a magyar közvéleménynek egy jelentős része nem támogatja az egykulcsos adót, mert igazságtalannak tartja. Hogy miért, miért nem, ez érdekes szakpolitikai kérdés lenne, de ideológiai kérdés is.”
A jobboldal általában az egykulcsos adó felé szeret menni, a baloldal minél több kulcs felé megy, annál inkább baloldali, ha úgy tetszik
– figyelmeztetett Szentpéteri Nagy Richárd. Megismételte, szerinte a magyar közvélemény nem tartja igazságosnak az egykulcsos adót, vagyis ha a Tisza „egyszer megmondaná valóban, hogy többkulcsos adót szeretne, ezzel nem veszélyeztetné a választási győzelmét, ha ugyan kinéz neki a választási győzelem, mert a magyar közvélemény képes e mögé odaállni. Ez nagyon érdekes szakpolitikai vita lenne. Ezeket a vitákat le kell folytatni, és valamilyen választási programot majd le kell tenni az asztalra” – jegyezte meg.
Az alkotmányjogász utalt Tarr Zoltán tiszás politikus közelmúltbéli kijelentésére, amelyben gyakorlatilag elismerte, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”. Szentpéteri Nagy hozzátette: „az biztos, hogy nem szerencsés, még hibának is mondhatnám, hogy a dolgok kiszivárognak, inkább úgy helyes, hogy megszülessék egy döntés, és az kerüljön nyilvánosságra.”
A Tisza-gyűlés 80 százaléka megszavazta a Tisza-adót, Tarr Zoltán bólogat, de szerinte most nem lehet róla beszélni. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta.
