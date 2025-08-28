Ki fürdött be a strandszezonnal?

„Most úgy állok, hogy tíz százalékot foglalkozok kampányügyekkel és kilencven százalékot kormányzással. És ahogy megyünk előre, ez módosulni fog, és a végén az arány pontosan megfordul” – fogalmazott Orbán Viktor a Harcosok órája című podcast első részében július végén.

Az ellenzék igen korán elsütötte a jövő évi választás rajtpisztolyát,

és már kezdettől szinte fokozhatatlan erőfeszítéseket tesz, pedig még nagyon messze a verseny vége. Várható volt, hogy az iramot nem lehet végig bírni, az ellenzék vezető alakjának nyári próbálkozásai már inkább sziszifuszi erőlködésnek bizonyultak.