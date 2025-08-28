Ki fürdött be a strandszezonnal?

Saját tévéje buktatta le Magyar Pétert, miként utaztatják fellépéseire a közönséget – (VIDEÓ)
A The Fair Right című podcastben elemezték ki a Kontroll felvételét a jászberényi tiszás programról.
Még az egyik legnépszerűbb baloldali elemző szerint is megnyerte a nyarat Orbán Viktor, pedig a miniszterelnök saját bevallása szerint ez idáig nem is kezdett el igazán kampányolni. Ellenfelei viszont már azelőtt fáradni kezdtek, hogy élesednének a kormány fontos és népszerű döntései.
„Most úgy állok, hogy tíz százalékot foglalkozok kampányügyekkel és kilencven százalékot kormányzással. És ahogy megyünk előre, ez módosulni fog, és a végén az arány pontosan megfordul” – fogalmazott Orbán Viktor a Harcosok órája című podcast első részében július végén.
Az ellenzék igen korán elsütötte a jövő évi választás rajtpisztolyát,
és már kezdettől szinte fokozhatatlan erőfeszítéseket tesz, pedig még nagyon messze a verseny vége. Várható volt, hogy az iramot nem lehet végig bírni, az ellenzék vezető alakjának nyári próbálkozásai már inkább sziszifuszi erőlködésnek bizonyultak.