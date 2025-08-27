Készül a balos-tiszás karácsonyfa: legbelsőbb körökből KÉRIk Magyar Pétert, vegye fel az óellenzékieket a listájára

A tiszás politológus akkor úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter nem tud majd egyedül kormányozni egy esetleges választási győzelem után, így be kell vonnia a többi pártot is.

Kéri akkor azt ígérte, ezt Magyarnak is megmondja majd, hogy ne égessen fel minden hidat.

„Azt hinni, hogy pusztán egyedül kormányozhat anélkül hogy ebbe nincsenek bevonva az önkormányzatok, a szakszervezetek, mindenféle érdekképviseletek és nincsenek bevonva a vesztes pártok is, az egy illúzió. Magyarországon épp elég messzire ment a válság akkor ’89-ben is és most is ahhoz, hogy itt egy kormányváltás nem megoldás, ez teljesen kizárt dolog” – mondta akkor Kéri.

Országos listára vetetné őket

Ebből a jelek szerint nem lett semmi, mert Magyar határozottan nem kér a régi ellenzéki szereplőkből, még Hadházy Ákost is elutasítja, így Kéri a kijelentését pedig néhány napja a HVG videójában megismételte.

A műsorban Kéri arról beszélt, hogy

van 8-10 olyan „óellenzékinek” nem nevezhető – és főként egyéniben győztes baloldali politikus –, aki azért sokat tettek a kormányváltásért és nem kéne elengedni őket.

Kéri szerint erre lehet megoldás az országos lista. A tiszás elemző példaként Hadházy Ákost, Szél Bernadettet, Tordai Bencét, majd később Szabó Szabolcsot említette.

Kampánytársat is kapott

A Tisza Párt egyelőre Magyar Péteren kívül egyetlen jelölttel sem állt még elő a jövő évi választásokra, Kéri szavaiból pedig az vehető ki, hogy nem is állnak túl jól a jelöltkeresésben, ezért állhatott elő ismét a tervvel. Sőt, most társat is kapott hozzá, az épp a Tisza javára visszalépő Mellár Tamástól.