Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hadházy Ákos Tisza Mellár Tamás Kunhalmi Ágnes

Készül a balos-tiszás karácsonyfa: legbelsőbb körökből KÉRIk Magyar Pétert, vegye fel az óellenzékieket a listájára

2025. augusztus 27. 21:53

Kéri László ismét arra kéri Magyar Pétert, hogy vegye fel listájára a kormányváltásért sokat dolgozó, de párt nélküli baloldali képviselőket. Mellár Tamás is csatlakozott a felhíváshoz, visszalépést ajánlva a Tisza javára, hogy erősödjön az ellenzéki összefogás.

2025. augusztus 27. 21:53
null

Ismét előállt tavalyi kérésével Kéri László, a Tisza Párt egyik legfőbb szimpatizánsa, a párt saját médiájának, a Kontrollnak az arca, sőt, most már társat is kapott belső kampányához. A politológus már tavaly szeptemberben azt vetette fel Magyar Péternek – a Partizán műsorán keresztül –, hogy egyezzen ki az óellenzéki képviselőkkel és vegye maga mellé a kvázi nulla támogatottságú balos politikusokat. 

Ezt is ajánljuk a témában

A tiszás politológus akkor úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter nem tud majd egyedül kormányozni egy esetleges választási győzelem után, így be kell vonnia a többi pártot is. 

Kéri akkor azt ígérte, ezt Magyarnak is megmondja majd, hogy ne égessen fel minden hidat. 

„Azt hinni, hogy pusztán egyedül kormányozhat anélkül hogy ebbe nincsenek bevonva az önkormányzatok, a szakszervezetek, mindenféle érdekképviseletek és nincsenek bevonva a vesztes pártok is, az egy illúzió. Magyarországon épp elég messzire ment a válság akkor ’89-ben is és most is ahhoz, hogy itt egy kormányváltás nem megoldás, ez teljesen kizárt dolog” – mondta akkor Kéri.

Országos listára vetetné őket 

Ebből a jelek szerint nem lett semmi, mert Magyar határozottan nem kér a régi ellenzéki szereplőkből, még Hadházy Ákost is elutasítja, így Kéri a kijelentését pedig néhány napja a HVG videójában megismételte. 

A műsorban Kéri arról beszélt, hogy 

van 8-10 olyan „óellenzékinek” nem nevezhető – és főként egyéniben győztes baloldali politikus –, aki azért sokat tettek a kormányváltásért és nem kéne elengedni őket.

Kéri szerint erre lehet megoldás az országos lista. A tiszás elemző példaként Hadházy Ákost, Szél Bernadettet, Tordai Bencét, majd később Szabó Szabolcsot említette. 

Kampánytársat is kapott

A Tisza Párt egyelőre Magyar Péteren kívül egyetlen jelölttel sem állt még elő a jövő évi választásokra, Kéri szavaiból pedig az vehető ki, hogy nem is állnak túl jól a jelöltkeresésben, ezért állhatott elő ismét a tervvel. Sőt, most társat is kapott hozzá, az épp a Tisza javára visszalépő Mellár Tamástól

Kapcsolódó vélemény

undefined

Gréczy Zsolt

Facebook

Idézőjel

Nem, a DK nem lép hátra. Nekünk még vannak elveink

Miféle erkölcs, hogy azt mondod, az MSZP, a Párbeszéd és a DK ne induljon? Mondod ezt a Párbeszéd-frakció tagjaként. Ehhez azért Daedalon kell…

A Párbeszéd korábbi képviselője már bejelentette, hogy nem indul 2026-ban, a Népszavában szerdán megjelent interjúban pedig azt kéri, hogy kövessék a példáját a balos egyéni képviselők, cserébe pedig Magyar Péter felvehetné őket a Tisza országos listájára. 

Elsősorban ő is Hadházy Ákosra, Szabó Szabolcsra, Kunhalmi Ágnesre, Szabó Sándorra és Tordai Bencére gondolt.

Mint mondta: „azt gondolom, hogy ha Magyar Péter elég okos lesz, akkor 2-3 hónappal a választások előtt felvehetne a listájára 6-8 olyan figurát, aki nem az „avittos” óellenzékhez tartozik. Cserébe persze, ha egyéniben visszalépnek. Vagy esetleg induljanak tiszás színekben”.

Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd tagja egyébként szintén pont ma tett kvázi hitet Magyar Péter és a Tisza Párt mellett. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: YouTube/képkivágás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Stingary76
2025. augusztus 27. 23:17
Ideje lenne, hogy Kéri László a Partizánban együtt, közösen fejtse ki a véleményét Magyar Péterrel, egy kellemes beszélgetés kapcsán. Nem is értem, hogy ezek miért nem szerepeltek még közös műsorban. Nem keresik egymást??Szerintem bombasztikus lenne.
Válasz erre
3
0
tetx
•••
2025. augusztus 27. 22:49 Szerkesztve
Ezek kibaszott hülyék, pont mint 20-30 éve is, péterünk nem kormányozni akar, hanem bosszút állni, a többit leszarja. kéri féléket is.
Válasz erre
4
0
tapir32
2025. augusztus 27. 22:39
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
1
0
Agricola
2025. augusztus 27. 22:38
Kéri László ismét arra kéri Magyar Pétert, hogy vegye fel listájára a kormányváltásért sokat dolgozó, de párt nélküli baloldali képviselőket. A rónin úr nélküli szamuráj harcosok megnevezése a feudális (1185-1868 közötti időszak) Japánban. A kifejezés szó szerint „elsodrott embert” jelent, utalva arra, hogy a kitaszított szamurájt elsodorták az élet hullámai. Egy szamuráj számára hatalmas szégyen, ha ura harcban elesett, ekkor a szamurájok törvénykönyve, a Busidó alapján – köteles volt szeppukut, rituális öngyilkosságot végrehajtani. Bár ez csak íratlan törvény volt, megtagadása hatalmas szégyennek számított. A Busidót be nem tartó harcosok kitaszítottak lettek mind a hűbérurak, mind a többi szamuráj szemében.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!