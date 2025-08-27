Készül a balos-tiszás karácsonyfa: legbelsőbb körökből KÉRIk Magyar Pétert, vegye fel az óellenzékieket a listájára

Kéri László elárulta, mi lesz a legnagyobb konfliktus a Tiszán belül, ha elindul a kampány
A politológus szerint ez a feszültség már most is érik a tiszások között.
Kéri László ismét arra kéri Magyar Pétert, hogy vegye fel listájára a kormányváltásért sokat dolgozó, de párt nélküli baloldali képviselőket. Mellár Tamás is csatlakozott a felhíváshoz, visszalépést ajánlva a Tisza javára, hogy erősödjön az ellenzéki összefogás.
Ismét előállt tavalyi kérésével Kéri László, a Tisza Párt egyik legfőbb szimpatizánsa, a párt saját médiájának, a Kontrollnak az arca, sőt, most már társat is kapott belső kampányához. A politológus már tavaly szeptemberben azt vetette fel Magyar Péternek – a Partizán műsorán keresztül –, hogy egyezzen ki az óellenzéki képviselőkkel és vegye maga mellé a kvázi nulla támogatottságú balos politikusokat.
A tiszás politológus akkor úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter nem tud majd egyedül kormányozni egy esetleges választási győzelem után, így be kell vonnia a többi pártot is.
Kéri akkor azt ígérte, ezt Magyarnak is megmondja majd, hogy ne égessen fel minden hidat.
„Azt hinni, hogy pusztán egyedül kormányozhat anélkül hogy ebbe nincsenek bevonva az önkormányzatok, a szakszervezetek, mindenféle érdekképviseletek és nincsenek bevonva a vesztes pártok is, az egy illúzió. Magyarországon épp elég messzire ment a válság akkor ’89-ben is és most is ahhoz, hogy itt egy kormányváltás nem megoldás, ez teljesen kizárt dolog” – mondta akkor Kéri.
Ebből a jelek szerint nem lett semmi, mert Magyar határozottan nem kér a régi ellenzéki szereplőkből, még Hadházy Ákost is elutasítja, így Kéri a kijelentését pedig néhány napja a HVG videójában megismételte.
A műsorban Kéri arról beszélt, hogy
van 8-10 olyan „óellenzékinek” nem nevezhető – és főként egyéniben győztes baloldali politikus –, aki azért sokat tettek a kormányváltásért és nem kéne elengedni őket.
Kéri szerint erre lehet megoldás az országos lista. A tiszás elemző példaként Hadházy Ákost, Szél Bernadettet, Tordai Bencét, majd később Szabó Szabolcsot említette.
A Tisza Párt egyelőre Magyar Péteren kívül egyetlen jelölttel sem állt még elő a jövő évi választásokra, Kéri szavaiból pedig az vehető ki, hogy nem is állnak túl jól a jelöltkeresésben, ezért állhatott elő ismét a tervvel. Sőt, most társat is kapott hozzá, az épp a Tisza javára visszalépő Mellár Tamástól.
Miféle erkölcs, hogy azt mondod, az MSZP, a Párbeszéd és a DK ne induljon? Mondod ezt a Párbeszéd-frakció tagjaként. Ehhez azért Daedalon kell…
A Párbeszéd korábbi képviselője már bejelentette, hogy nem indul 2026-ban, a Népszavában szerdán megjelent interjúban pedig azt kéri, hogy kövessék a példáját a balos egyéni képviselők, cserébe pedig Magyar Péter felvehetné őket a Tisza országos listájára.
Elsősorban ő is Hadházy Ákosra, Szabó Szabolcsra, Kunhalmi Ágnesre, Szabó Sándorra és Tordai Bencére gondolt.
Mint mondta: „azt gondolom, hogy ha Magyar Péter elég okos lesz, akkor 2-3 hónappal a választások előtt felvehetne a listájára 6-8 olyan figurát, aki nem az „avittos” óellenzékhez tartozik. Cserébe persze, ha egyéniben visszalépnek. Vagy esetleg induljanak tiszás színekben”.
Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd tagja egyébként szintén pont ma tett kvázi hitet Magyar Péter és a Tisza Párt mellett.
A főpolgármester egy podcastműsorban árulta el, nem ért egyet saját pártja döntésével és mindenképp megpróbálja lebeszélni Barabás Richárdékat arról, hogy elinduljanak a jövő évi választásokon.
