Kegyetlen üzenetet kapott Magyar Péter: „A kör bezárult!”

Tételesen sorolták a tiszás kudarcokat – az elemző szerint nem sikerült jól a politikai nyár Magyar Péternek
Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt egy nagyon komoly stratégiai kihívással küzd: ez pedig a jelöltállítás.
„Mostanra a tiszások is látják, mi is látjuk, hogy ők gyengülnek, mi meg erősödünk” – jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Miközben Magyar Péter inkább kevesebb, mint több sikerrel járja az országot, egyre több csontváz esik ki a Tisza Párt szekrényéből. Erről a jelenségről fejtette ki a véleményét Facebook-oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Mint fogalmazott, „pontosan tudja mindenki, hogy Magyar Péter az egész karrierjét a kéretlen okoskodásra és a bizalmaskodásra építette. Igazi szánalomhadjárat”.
A kormányfő politikai igazgatója azzal folytatta, Magyar hiába gyűjtötte maga köré az összes „agyhalottat” és „Soros-ügynököt”, mára kiderült, hogy
a mondanivalója mögött nincs semmi tartalom”.
„Elmúlt a nyár, végigbulizták, az eredmények pedig elmaradtak – mostanra ők is látják, mi is látjuk, hogy ők gyengülnek, mi meg erősödünk” – szögezte le.
Orbán Balázs bejegyzését azzal zárta, úgy tűnik, hogy „mostanra csak ennyi maradt, az összevissza vagdalkozás és a kellemetlen bennfenteskedés. A kör bezárult”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt egy nagyon komoly stratégiai kihívással küzd: ez pedig a jelöltállítás.