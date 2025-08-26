Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs nyár Tisza Párt üzenet Magyar Péter eredmények szakértő vélemény ország politika

Kegyetlen üzenetet kapott Magyar Péter: „A kör bezárult!”

2025. augusztus 26. 14:18

„Mostanra a tiszások is látják, mi is látjuk, hogy ők gyengülnek, mi meg erősödünk” – jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

2025. augusztus 26. 14:18
null

Miközben Magyar Péter inkább kevesebb, mint több sikerrel járja az országot, egyre több csontváz esik ki a Tisza Párt szekrényéből. Erről a jelenségről fejtette ki a véleményét Facebook-oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Mint fogalmazott, „pontosan tudja mindenki, hogy Magyar Péter az egész karrierjét a kéretlen okoskodásra és a bizalmaskodásra építette. Igazi szánalomhadjárat”.

A kormányfő politikai igazgatója azzal folytatta, Magyar hiába gyűjtötte maga köré az összes „agyhalottat” és „Soros-ügynököt”, mára kiderült, hogy 

a mondanivalója mögött nincs semmi tartalom”. 

„Ők gyengülnek, mi meg erősödünk”

„Elmúlt a nyár, végigbulizták, az eredmények pedig elmaradtak – mostanra ők is látják, mi is látjuk, hogy ők gyengülnek, mi meg erősödünk” – szögezte le.

Orbán Balázs bejegyzését azzal zárta, úgy tűnik, hogy „mostanra csak ennyi maradt, az összevissza vagdalkozás és a kellemetlen bennfenteskedés. A kör bezárult”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. augusztus 26. 16:43
Kamu-, köcsög -, kütyü király, futóbolond Magyar 🐒🐓 Júdás Péter! Véged van kicsi!
Válasz erre
0
0
figyellek-4
2025. augusztus 26. 16:38
Fideszes Peti fizetett fideszes,lerombolta a baloldalt egy nemlétező lufi pártal.Fizetését honnan kapja Brüsszelből és a karmelitából.Feladatát remekül elvégezte Viktor egy zseni.Petinek egy önálló gondolata nincs,jöhet az újabb kétharmad.Évszázad átverése a libsik mehetnek a levesbe!
Válasz erre
0
0
mamika2
2025. augusztus 26. 16:28
szuper Péter imádlak..hajrá 2026
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. augusztus 26. 15:59
Csattan még a pofon, nyúlszájú csak nézhet ki a fejéből, amikor a beton járda adja a másikat...szar ügy, fekve behugyozva fetrengenve könyörögni...picsogva...ne rúgd a fejem.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!