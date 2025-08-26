Kegyetlen üzenetet kapott Magyar Péter: „A kör bezárult!”

Miközben Magyar Péter inkább kevesebb, mint több sikerrel járja az országot, egyre több csontváz esik ki a Tisza Párt szekrényéből. Erről a jelenségről fejtette ki a véleményét Facebook-oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Mint fogalmazott, „pontosan tudja mindenki, hogy Magyar Péter az egész karrierjét a kéretlen okoskodásra és a bizalmaskodásra építette. Igazi szánalomhadjárat”.

A kormányfő politikai igazgatója azzal folytatta, Magyar hiába gyűjtötte maga köré az összes „agyhalottat” és „Soros-ügynököt”, mára kiderült, hogy

a mondanivalója mögött nincs semmi tartalom”.

„Ők gyengülnek, mi meg erősödünk”

„Elmúlt a nyár, végigbulizták, az eredmények pedig elmaradtak – mostanra ők is látják, mi is látjuk, hogy ők gyengülnek, mi meg erősödünk” – szögezte le.

Orbán Balázs bejegyzését azzal zárta, úgy tűnik, hogy „mostanra csak ennyi maradt, az összevissza vagdalkozás és a kellemetlen bennfenteskedés. A kör bezárult”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala