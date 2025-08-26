Tételesen sorolták a tiszás kudarcokat – az elemző szerint nem sikerült jól a politikai nyár Magyar Péternek

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor, a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője volt az InfoRádió Aréna című műsorának vendége. A meghívottak a műsor elején leszögezték, hogy nemsokára – várhatóan szeptember elején – jönnek majd ki a legfrissebb közvélemény-kutatási adataikkal.

Závecz Tibor szerint az csak régebben volt jellemző, hogy a politika nyárra egy kicsit visszavonult. Manapság inkább azt látjuk, hogy ugyanolyan intenzitással vannak mozgások e téren, mint az év többi szakaszában. „Magyar Péter járja az országot, volt egy hosszabb erdélyi útja is, Orbán Viktort az elmúlt időszakban podcastok sokaságában hallhattuk, ami újdonság volt.

Tehát azt nem lehet mondani, hogy mindenki ül és néz a politika szereplői közül.

Szintén a nyár termése, hogy a Mi Hazánk bejelentette a jelöltjeit, a DK elmondta, hogy 106 helyen indít jelöltet, és a Kutyapárt körül is zajlanak az eseménynek” – sorolta.

Mráz Ágoston Sámuel egyetértett ezzel a gondolattal, hogy már régóta nincsen olyan, hogy politikai uborkaszezon. Véleménye szerint kutatói szemmel inkább az a releváns kérdés, hogy ilyenkor van-e olyan társadalmi csoport/réteg, amely megfelelő méretű a reprezentatív mintához, vagy a nyaralások miatt ez nem áll rendelkezésre. Mint mondta, a Nézőpont erre kifejezetten figyelt, ugyanakkor azt tapasztalják, hogy az emberek ugyanúgy elérhetők – például telefonos kutatás terén – mint ahogyan tavasszal.

Milyen struktúrában induljon az ellenzék?

Mint ismert: a DK, Mi Hazánk és Kutyapárt önállóan indul. A kérdés az, hogy a négy ellenzéki párt mennyire szórja majd a kormányellenes szavazókat. Mráz Ágoston szerint ezt lehet modellezni: vannak a kormányellenes szavazók, nagyjából a társadalom fele, és az a politikai, stratégiai kérdés, hogy milyen struktúrában indulnak. „Magyar Péter természetesen arról beszél, hogy minden kormányellenes szavazónak az ő pártját kell támogatni.

De aki ismeri a választási rendszert, az tudhatja, hogy közel sem biztos, hogy az legkedvezőbb felállás az ellenzéki szavazók számára, ha csak egyetlen párt van”

– szögezte le.

Závecz szerint a Fidesz egy identitásalapú párt, amely egybe kovácsolta a tábort az évek során, míg a másik térfélen minden volt már, így sokkal bonyolultabb a helyzet – az identitástól, a racionalitáson át az érdekekig sok minden vezérelheti az ellenzéki szavazót.

Nem sikerült jól a politika nyár Magyar Péternek

Mráz Ágoston Sámuel kifejtette: szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Péter-féle országjárás bármilyen hatással lenne az egyéni választókerületi eredményekre. Mégpedig azért, mert a Tisza Párt egy komoly stratégiai kihívással küzd: ez pedig a jelöltállítás.

Úgy tartották ezeket a fórumokat, hogy nem voltak jelöltjeik, csupán Magyar Péter brandjét árusították”

– szögezte le, hozzátéve, hogy Magyar Péter nem tudta megmondani a helyieknek, hogy kinek a számára kéri a támogatást. Mráz Ágoston szerint „ez az egész politikai nyár nem sikerült jól Magyar Péter számára (...) sőt, el is veszített egy nagy lehetőséget, hiszen a nagykanizsai kongresszuson, ahol sokan várták a bejelentendő neveket, nem tudott kézzel fogható muníciót szállítani a támogatóinak”.

Abban az elemzők egyetértettek, hogy öt pártnak van esélye 2026-ban bejutni a parlamentbe: ezek pedig a Fidesz, a Tisza Párt, a Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt. Utóbbi három az 5 százalékos bejutási küszöb körül mozog.

Jelöltek bejelentése

Mráz Ágoston Sámuel az adásban arra is felhívta a figyelmet,

hogy a Tisza Párt esetében a szavazótábornak nagyjából csak a 60-65 százaléka szimpatizál Magyar Péterrel.

„Ez egy nagyon érdekes jelenség. Tehát vannak olyan Tisza-szavazók, akik nem tartják szimpatikusnak a párt egyetlen arcát, de nem szeretik a jelenlegi kormányt sem, ezért jobb híján az esélyesnek vélt ellenzéki pártnak adják a szavazatukat” – fogalmazott, hozzátéve, hogy valószínűleg nem állít meglepőt, ha azt mondja, hogy a Fidesz-szavazók esetében közel 100 százaléka szimpatizál Orbán Viktorral.

Závecz szerint a Tisza Párt számára az is kérdés, hogy a majdani jelöltjeik bírják-e majd azt az esetleges támadássorozatot, ami ellenük indul majd helyben – hiszen szerinte ez feltételezhető. „Ebből az adódik, hogy minél később kell bejelenteni a jelölteket, és egész végig brandet építeni, hogy elképzelhető legyen, hogy a kisszéket is megválasztják” – jegyezte meg.

Mráz Ágoston szerint azonban ez már a második olyan dolog az idei évben a Tisza Pártban, ami stratégiailag erősen kérdőjeles. „A Nemzet Hangja nevű aláírásgyűjtési akció szintén kudarc volt a párt szempontjából,

hiszen az ukrán kérdés maradt az egyetlen emlékezetes belőle, és jól láthatóan ez egy kisebbségi pozíció a magyar társadalomban.

Most pedig az a stratégiai hiba látszik körvonalazódni, hogy magát előre dátumokhoz kötötte. Az a párt, ami egyetlen személyről szól ” – mondta az elemző.

Mráz szerint a Tisza Párt egy protestpárt, és ebből a pozícióból mindig nagyon nehéz kormányzati programot hirdetni, hiszen a politikai tőkéjét és a támogatottságát abból építette fel, hogy minden rossz.

Kormányintézkedések hatása

Mráz Ágoston szerint az Otthon Start program bejelentésének hatása már most nagyon látványosan megmutatkozik, elég csak megnézni az internetes kereséseket, de a közvélemény-kutatások is erről árulkodnak. „Ez egy politikailag sikeres terméke lehet a kormánynak” – húzta alá.

Závecz szerint azonban az Otthon Start program legnagyobb kérdése az lehet, hogy valóban azoknak az embereknek nyújt-e kedvezményt, akik leginkább rászorultak.

