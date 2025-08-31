„Jön a Tisza-adó!” – Orbán Viktor figyelmeztetett: minden magyar fizetni fog, ha nem állítják meg Magyar Péteréket

Orbán Viktor legújabb Digitális Polgári Kör hírlevelében élesen bírálta a Tisza Párt vezetőinek kijelentéseit. A kormányfő szerint a párt egyik alelnöke és gazdasági programfelelőse a következő nyolc hónap kulcsmondatát mondta ki: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferencék annak idején csak a választás után ismerték el az őszödi beszédben, hogyan vezették félre az embereket, a Tisza azonban már a voksolás előtt bevallja terveit.

A kormányfő úgy fogalmazott, minden magyar családnak tudnia kell:

a Tisza új adórendszert tervez, amely 22 és 33 százalékos kulcsokat vezetne be a jelenlegi 15 százalékos egységes adó helyett.

Orbán szerint ez „Tisza-adó”, amely mindenkire súlyosabb terheket róna, és a családi adókedvezmények végét is jelenthetné. A kormányfő arra biztatta a választókat, próbálják ki a „Tisza-adó kalkulátort”, hogy lássák, mennyivel fizetnének többet.