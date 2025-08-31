Ft
Tisza-adó kalkulátor agresszió Orbán Viktor

„Jön a Tisza-adó!” – Orbán Viktor figyelmeztetett: minden magyar fizetni fog, ha nem állítják meg Magyar Péteréket

2025. augusztus 31. 10:28

A miniszterelnök legújabb hírlevelében kemény szavakkal illette a Tisza pártot és az ukrán vezetést – közben új családtámogatásokat sorolt fel.

null

Orbán Viktor legújabb Digitális Polgári Kör hírlevelében élesen bírálta a Tisza Párt vezetőinek kijelentéseit. A kormányfő szerint a párt egyik alelnöke és gazdasági programfelelőse a következő nyolc hónap kulcsmondatát mondta ki: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.” 

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferencék annak idején csak a választás után ismerték el az őszödi beszédben, hogyan vezették félre az embereket, a Tisza azonban már a voksolás előtt bevallja terveit.

A kormányfő úgy fogalmazott, minden magyar családnak tudnia kell: 

a Tisza új adórendszert tervez, amely 22 és 33 százalékos kulcsokat vezetne be a jelenlegi 15 százalékos egységes adó helyett. 

Orbán szerint ez „Tisza-adó”, amely mindenkire súlyosabb terheket róna, és a családi adókedvezmények végét is jelenthetné. A kormányfő arra biztatta a választókat, próbálják ki a „Tisza-adó kalkulátort”, hogy lássák, mennyivel fizetnének többet.

A hírlevél külpolitikai része az Ukrajnával kapcsolatos feszültségeket emelte ki. Orbán Viktor szerint az ukrán erők ismét célba vették a Barátság olajvezetéket, aminek következményeit nem Oroszország, hanem Magyarország és Szlovákia viseli. Hozzátette: 

a magyar kormány visszautasítja az ukrán agressziót, és az akciót irányító parancsnokot kitiltották hazánkból és az EU-ból.

Itthon

A miniszterelnök beszámolt a hazai intézkedésekről is: 

adómentessé vált a CSED és a GYED, megemelték a családi adókedvezményt, októbertől vásárlási utalványt kapnak a nyugdíjasok, a háromgyermekes édesanyák életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó alól, januártól pedig a kétgyermekesek is. 

Orbán hangsúlyozta: ellenfelei „hazugságokra építik kampányukat”, míg a kormány a családokat erősíti. 

A politikai évad hamarosan Kötcsén indul – zárt körben, jövő hétvégén.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

