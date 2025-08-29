Gyürky Enikő: „Anyaként úgy érzem, hogy segítenem és segítenünk kell, hogy ezek a gyerekek legalább biztonságban nőhessenek fel” (VIDEÓ)

Ezen a forgatáson találkozott stábunk a 76 éves Rosinec Máriáva, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban.

A Mandiner egy millió forintot utalt az adományszámlára, a felajánlásokat október 1-ig várjuk. A család története szívszorító- segítsünk nekik együtt!

Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk: KEGYES Jótékonysági Alapítvány

Amennyiben tehetik, kérjük, hogy Önök is segítsenek!

Az adománygyűjtéssel kapcsolatban Gyürky Enikő kollégánk is megosztott egy videót, amiben kiemelte: „Anyaként úgy érzem, hogy segítenem és segítenünk kell, hogy ezek a gyerekek legalább biztonságban nőhessenek fel.”

Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád