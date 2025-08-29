Ft
Gyürky Enikő: „Anyaként úgy érzem, hogy segítenem és segítenünk kell, hogy ezek a gyerekek legalább biztonságban nőhessenek fel” (VIDEÓ)

2025. augusztus 29. 14:41

Adománygyűjtést szervez a Mandiner.

2025. augusztus 29. 14:41
null

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, Kárpátalján, Beregszászon forgatott a Mandiner stábja, hogy bemutassa a háború sújtotta mindennapokat és azokat a magyar családokat, akik minden nehézség ellenére is próbálnak talpon maradni.

Ezen a forgatáson találkozott stábunk a 76 éves Rosinec Máriáva, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban.

A Mandiner egy millió forintot utalt az adományszámlára, a felajánlásokat október 1-ig várjuk. A család története szívszorító- segítsünk nekik együtt!

Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:

KEGYES Jótékonysági Alapítvány

Számlaszám: 11744003-24452786

IBAN: HU98117440032445278600000000

SWIFT: OTPVHUHB

Közlemény: Rosinec Mária  

Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16.

E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]

Amennyiben tehetik, kérjük, hogy Önök is segítsenek!

Az adománygyűjtéssel kapcsolatban Gyürky Enikő kollégánk is megosztott egy videót, amiben kiemelte: „Anyaként úgy érzem, hogy segítenem és segítenünk kell, hogy ezek a gyerekek legalább biztonságban nőhessenek fel.”

Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád

