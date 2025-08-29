Ft
08. 29.
péntek
háború család Beregszászon adomány Kárpátalja Mandiner

Egyedül maradt a nagymama az unokákkal, miután meghalt a fia a fronton – sorsok Kárpátaljáról!

2025. augusztus 29. 07:10

A kárpátaljai Rosinec Máriának meghalt a fia a fronton és most egyedül neveli az unokáit. Szerkesztőségünk adománygyűjtést szervezett nekik. Riportunk.

2025. augusztus 29. 07:10
null

Kárpátalján, Beregszászon forgatott a Mandiner stábja, hogy bemutassa a háború sújtotta mindennapokat és azokat a magyar családokat, akik minden nehézség ellenére is próbálnak talpon maradni.

 Ezen a forgatáson találkozott stábunk a 76 éves Rosinec Máriáva, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban. 

A Mandiner egy millió forintot utalt az adományszámlára, a felajánlásokat október 1-ig várjuk. A család története szívszorító- segítsünk nekik együtt! 

Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:

KEGYES Jótékonysági Alapítvány 

Számlaszám: 11744003-24452786 

IBAN: HU98117440032445278600000000 

SWIFT: OTPVHUHB 

Közlemény: Rosinec Mária  

Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. 

E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]

Amennyiben tehetik kérjük, hogy Önök is segítsenek!

A támogatás menetéről és felhasználásáról a Mandiner.hu oldalon folyamatosan beszámolunk.

Nézze meg teljes videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

Krupp Skya
•••
2025. augusztus 29. 08:55 Szerkesztve
Az ukránokra a pusztulás vár és a bérenceikre is ilyenekre mint Kovács Ubul , massivement 4 , kiábrándult fideszes és a többi mocsokra.
Válasz erre
1
0
massivement-4
2025. augusztus 29. 08:30
Köszönje a ruszkiknak, meg Szíjjártóéknak.
Válasz erre
0
6
Héja
2025. augusztus 29. 08:19
Szép és hasznos gesztus.
Válasz erre
0
0
kiabrandult-fideszes
2025. augusztus 29. 07:31
Ruszkik haza! Ha Putyin nem támadja meg Ukrajnát, máig élne a fia.😔 Szörnyű. Az pedig, hogy országunk ezt támogatja elképesztő. A fidess legnagyobb bűne.
Válasz erre
2
19
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!