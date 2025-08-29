Egyedül maradt a nagymama az unokákkal, miután meghalt a fia a fronton – sorsok Kárpátaljáról!

Fellélegezhet Zelenszkij: nagy magyarellenes ötlettel álltak elő Brüsszelben
Teljesen semmibe vennék Magyarország akaratát.
A kárpátaljai Rosinec Máriának meghalt a fia a fronton és most egyedül neveli az unokáit. Szerkesztőségünk adománygyűjtést szervezett nekik. Riportunk.
Kárpátalján, Beregszászon forgatott a Mandiner stábja, hogy bemutassa a háború sújtotta mindennapokat és azokat a magyar családokat, akik minden nehézség ellenére is próbálnak talpon maradni.
Ezen a forgatáson találkozott stábunk a 76 éves Rosinec Máriáva, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban.
A Mandiner egy millió forintot utalt az adományszámlára, a felajánlásokat október 1-ig várjuk. A család története szívszorító- segítsünk nekik együtt!
Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:
KEGYES Jótékonysági Alapítvány
Számlaszám: 11744003-24452786
IBAN: HU98117440032445278600000000
SWIFT: OTPVHUHB
Közlemény: Rosinec Mária
Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16.
E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]
Amennyiben tehetik kérjük, hogy Önök is segítsenek!
A támogatás menetéről és felhasználásáról a Mandiner.hu oldalon folyamatosan beszámolunk.
Nézze meg teljes videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!