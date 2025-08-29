Egyedül maradt a nagymama az unokákkal, miután meghalt a fia a fronton – sorsok Kárpátaljáról!

Kárpátalján, Beregszászon forgatott a Mandiner stábja, hogy bemutassa a háború sújtotta mindennapokat és azokat a magyar családokat, akik minden nehézség ellenére is próbálnak talpon maradni.

Ezen a forgatáson találkozott stábunk a 76 éves Rosinec Máriáva, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban.

A Mandiner egy millió forintot utalt az adományszámlára, a felajánlásokat október 1-ig várjuk. A család története szívszorító- segítsünk nekik együtt!

Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:

KEGYES Jótékonysági Alapítvány Számlaszám: 11744003-24452786 IBAN: HU98117440032445278600000000 SWIFT: OTPVHUHB Közlemény: Rosinec Mária Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]

Amennyiben tehetik kérjük, hogy Önök is segítsenek!

A támogatás menetéről és felhasználásáról a Mandiner.hu oldalon folyamatosan beszámolunk.