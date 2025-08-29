Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Viktornak köztársasági elnök Novák Hargitai Miklós

Elnöknek való anyag

2025. augusztus 29. 12:14

Orbán Viktornak kiváló szeme van a leendő köztársasági elnökök kiválasztásához.

2025. augusztus 29. 12:14
null
Hargitai Miklós
Hargitai Miklós
Népszava

„Annyiban mindenképpen, hogy a nívó, amit e téren eddig produkált, feltűnően egyenletes. Mármint egyenletesen alacsony: Schmitt plagizált (magyarul lopott, még ha csak gondolatokat és írásműveket is, azaz schmittelte a doktoriját); Áder (azon kívül, hogy lényegesen jobban szeretett horgászni, mint az államügyekkel bajlódni) arról volt nevezetes, hogy az általa csont nélkül aláírt törvények sorra véreztek el az Alkotmánybíróság előtt, aminél az államfői alkalmatlanságnak nem nagyon létezik objektívebb mérőszáma; Novák morális ítélőképességének hiánya nem csak saját magát buktatta meg, de jó eséllyel kivégezte a NER-t is, a hozzá képest is dicstelen utódnak, Sulyoknak pedig már azért is tepernie kell, hogy felnőjön ehhez a gyászos kompániához.

Ahhoz képest, hogy mit kaptunk a pénzünkért, igen sokba’ van nekünk, hogy Orbán mindig a saját erkölcsi színvonalához igazodva választ. Valaki a napokban úgy számolt, hogy mióta Schmitt 2013-ben megbukott, egyedül ő több mint 800 millió adóforintunkba került. Ádernek önmagában a szerénynek semmiképp sem mondható Béla király úti nyugdíjasháza milliárdos összegbe fájt, és Novák is – jelen állás szerint – élete végéig kapja az elnöki apanázst (mondjuk az a szolgálat, amit ő a nemzetnek tett az Orbán-rendszer meglékelésével, alighanem bőven megér ennyit). És ha úgy alakul, hogy Sulyok még azt a nímand-szerepet is képtelen betölteni, amire kinézték, akkor neki is fizethetünk majd, mint a katonatiszt, holtáiglan.”

Nyitókép: Bruzák Noémi / MTI

***

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makapaka2
2025. augusztus 29. 13:22
Szennylap!
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. augusztus 29. 13:17
Mellesleg az újságotok állami támogatás nélkül már csődben lenne. Ugyanaz a legalja tempó jellemez titeket, mint az áruló ügynök-főnöködet
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2025. augusztus 29. 13:12
És nektek kik fizetnek ezért a nívótlan fröcsögésért? Gondolom ugyanazok, akik petinek
Válasz erre
1
0
nyugalom
•••
2025. augusztus 29. 13:07 Szerkesztve
hargitai az et! Lapozzunk, mar ismerjük az ő igen magas nívóját! Ezt a förmedvényt nem írhatna meg nyugaton!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!