„Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A vallástalanoknak egy kis Gandhiba oltott Coelho, a keresztényeknek a keresztény tanítás esszenciája (az előtaggal együtt: »Ez az én parancsom: szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket!«), személyesen Jézustól. Ezúttal az utóbbiakhoz fordulunk; azokhoz, akik a hitükből próbálják levezetni a politikai meggyőződésüket, és akiket a magyar miniszterelnök igyekszik mindig abban a hitben ringatni: azzal, hogy őt követik, valójában Jézus nyomában járnak, el sem téveszthetik az üdvösséget.

Orbán Viktor a napokban – nem először, és nyilván nem is utoljára – Ukrajnával kapcsolatban tette próbára az ítélőképességüket. Illetve dehogy tette: az ő politikájának, azaz a politikai kereszténységnek pont az a lényege, hogy nem próbatételeken, hanem egyedül az orbáni kinyilatkoztatás elfogadásán alapul.

»Higgy bennem, és üdvözülsz« – ez az Orbán-vallás fő hittétele, és annak, aki régóta benne él, nem is olyan könnyű eldönteni, hogy a szent királyainknak is kijáró köteles tiszteletről, vagy színtiszta eretnekségről van-e szó.”