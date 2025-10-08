Ft
10. 08.
szerda
Jézus Krisztus népszava Orbán Viktor vélemény Hargitai Miklós

Forr a víz

Forr a víz

2025. október 08. 16:45

A magyar miniszterelnök igyekszik mindig abban a hitben ringatni: azzal, hogy őt követik, valójában Jézus nyomában járnak, el sem téveszthetik az üdvösséget.

2025. október 08. 16:45
null
Hargitai Miklós
Hargitai Miklós
Népszava

„Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A vallástalanoknak egy kis Gandhiba oltott Coelho, a keresztényeknek a keresztény tanítás esszenciája (az előtaggal együtt: »Ez az én parancsom: szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket!«), személyesen Jézustól. Ezúttal az utóbbiakhoz fordulunk; azokhoz, akik a hitükből próbálják levezetni a politikai meggyőződésüket, és akiket a magyar miniszterelnök igyekszik mindig abban a hitben ringatni: azzal, hogy őt követik, valójában Jézus nyomában járnak, el sem téveszthetik az üdvösséget.

Orbán Viktor a napokban – nem először, és nyilván nem is utoljára – Ukrajnával kapcsolatban tette próbára az ítélőképességüket. Illetve dehogy tette: az ő politikájának, azaz a politikai kereszténységnek pont az a lényege, hogy nem próbatételeken, hanem egyedül az orbáni kinyilatkoztatás elfogadásán alapul. 

»Higgy bennem, és üdvözülsz« – ez az Orbán-vallás fő hittétele, és annak, aki régóta benne él, nem is olyan könnyű eldönteni, hogy a szent királyainknak is kijáró köteles tiszteletről, vagy színtiszta eretnekségről van-e szó.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

