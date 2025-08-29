Ft
Demjén Ferenc napokon belül otthon folytatja a rehabilitációt – október elején újraindulhat a turné

2025. augusztus 29. 19:13

A zenész országos turnéja október elején újraindul, az év végi Aréna-koncertre pedig meglepetéssel készülnek.

2025. augusztus 29. 19:13
null

A népszerű zenész csapata szerint Demjén Ferenc néhány napon belül hazatér, és otthon folytatja a rehabilitációt.

A közösségi oldalukon közzétett bejegyzésben azt írták, hogy 

az országos turné október elején újraindul, az év végi Aréna-koncertre pedig meglepetéssel készülnek.

A bejegyzés szerint a zenész állapota kedvezően alakul, a rehabilitáció rövidesen otthonában folytatódik. A menedzsment emellett megköszönte a rengeteg támogató üzenetet.

Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik

– írták.

Nyitókép forrása: Demjén Ferenc Facebook-oldala

egonsamu-2
2025. augusztus 29. 20:20
Isten áldjon Rózsi! Teljes felépülést kívánok. De ne hagyd magad hajszolni! Te már rég legenda vagy, nem kell tovább bizonyítani semmit....
Válasz erre
0
1
fogatlan-ork-medve
2025. augusztus 29. 19:57
Új májat kapott a vén alkesz Rózsinéni?!:DDD ocdn.eu/images/pulscms/NGE7MDA_/e3b3571ec2387dae24e4def744e68932.jpg
Válasz erre
0
1
zsugabubus-2
2025. augusztus 29. 19:29
Jajjistenem... több méltóságot Ferenc...
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. augusztus 29. 19:27
Gyors gyógyulást kívánok neki.
Válasz erre
1
0
