Demjén Ferenc napokon belül otthon folytatja a rehabilitációt – október elején újraindulhat a turné

A népszerű zenész csapata szerint Demjén Ferenc néhány napon belül hazatér, és otthon folytatja a rehabilitációt.

A közösségi oldalukon közzétett bejegyzésben azt írták, hogy

az országos turné október elején újraindul, az év végi Aréna-koncertre pedig meglepetéssel készülnek.

A bejegyzés szerint a zenész állapota kedvezően alakul, a rehabilitáció rövidesen otthonában folytatódik. A menedzsment emellett megköszönte a rengeteg támogató üzenetet.

Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik

– írták.

Nyitókép forrása: Demjén Ferenc Facebook-oldala

