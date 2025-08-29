Demjén Ferenc napokon belül otthon folytatja a rehabilitációt – október elején újraindulhat a turné

Trump megvonta a titkosszolgálati védelmet Kamala Harristől
A népszerű zenész csapata szerint Demjén Ferenc néhány napon belül hazatér, és otthon folytatja a rehabilitációt.
A közösségi oldalukon közzétett bejegyzésben azt írták, hogy
az országos turné október elején újraindul, az év végi Aréna-koncertre pedig meglepetéssel készülnek.
A bejegyzés szerint a zenész állapota kedvezően alakul, a rehabilitáció rövidesen otthonában folytatódik. A menedzsment emellett megköszönte a rengeteg támogató üzenetet.
Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik
– írták.
