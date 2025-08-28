Ft
08. 28.
csütörtök
08. 28.
csütörtök
Tarasz Kacska Magyarország párbeszéd Ukrajna Bóka János Budapest

Budapestre érkezett Ukrajna miniszterelnök-helyettese: kiderült, miről tárgyalt a magyar miniszterrel

2025. augusztus 28. 06:02

A miniszter szerint elengedhetetlen, hogy Magyarország és Ukrajna minden vitás kérdésben nyílt és őszinte párbeszédet folytasson.

2025. augusztus 28. 06:02
null

Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy egyeztetést folytatott Tarasz Kacskával, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesével.

A találkozón mindketten hangsúlyozták, hogy a két ország kapcsolatában elengedhetetlen a nyílt és őszinte párbeszéd, még azokban az ügyekben is, ahol eltérnek az álláspontok. A napirenden szerepelt a kárpátaljai magyarság helyzete, Magyarország energiabiztonsága, valamint Ukrajna európai törekvései is, amelyek meghatározó pontjai a kétoldalú együttműködésnek.

Fontos, hogy nyílt és őszinte párbeszédet folytassunk minden kérdésben

– emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy a konstruktív egyeztetések mindkét fél számára nélkülözhetetlenek. Mint mondta, különösen most, amikor Ukrajna jövője és európai integrációs folyamata kiemelt jelentőséggel bír.

Nyitókép forrása: Bóka János Facebook-oldala

 ***

Héja
2025. augusztus 28. 07:35
Üres duma... Ukrajnának az EU-ban nincs helye.
altercat1
2025. augusztus 28. 07:14
Aki úgy totyog, mint egy ukrán kacsa, és úgy hápog, mint egy ukrán kacsa, az tarasz kacska. Orbán megmondta, hogy tagság nuku, külsősként témánként lehetnek megegyezések, szigorúan az uniós elvárásoknak megfelelően.
Palakon
2025. augusztus 28. 07:06
Minden szo felesleges energiapocsekolas ezzel bandaval.
Grafitborz1
2025. augusztus 28. 06:39
Próbálnak fogást találni rajtunk. Gondolom a kormány még úgy van vele, hogy persze, jöjjenek!
