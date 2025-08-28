Budapestre érkezett Ukrajna miniszterelnök-helyettese: kiderült, miről tárgyalt a magyar miniszterrel

Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy egyeztetést folytatott Tarasz Kacskával, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesével.

A találkozón mindketten hangsúlyozták, hogy a két ország kapcsolatában elengedhetetlen a nyílt és őszinte párbeszéd, még azokban az ügyekben is, ahol eltérnek az álláspontok. A napirenden szerepelt a kárpátaljai magyarság helyzete, Magyarország energiabiztonsága, valamint Ukrajna európai törekvései is, amelyek meghatározó pontjai a kétoldalú együttműködésnek.

Fontos, hogy nyílt és őszinte párbeszédet folytassunk minden kérdésben

– emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy a konstruktív egyeztetések mindkét fél számára nélkülözhetetlenek. Mint mondta, különösen most, amikor Ukrajna jövője és európai integrációs folyamata kiemelt jelentőséggel bír.

