Hont András visszalépés választás

Bennem csak egy kérdés motoszkál a hősies visszalépésekkel kapcsolatban

2025. augusztus 27. 16:22

Mi történt volna velünk, az országgal, a világegyetem állásával?

2025. augusztus 27. 16:22
Hont András
Hont András
„Bennem csak egy kérdés motoszkál a hősies visszalépésekkel kapcsolatban: mi történt volna velünk, az országgal, a világegyetem állásával, ha azok, akik most sorban jelentik be, hogy nem indulnak a választáson, ezt már ‘22-ben megtették volna?”

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

 

 


 



Emzeperix
•••
2025. augusztus 27. 18:59 Szerkesztve
Semmi hősies nincs benne. Megkapták a köremailt. Az mondjuk érdekes, h gyurcsányéknál feri kapta meg a levelet, klárika pedig nem. A hősies most sokkal inkább az aki az utasítás ellen cselekszik. Ja es persze #nincshálózat
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2025. augusztus 27. 18:29
Nem tudnának folyamatosan hülyeségeket nyilatkozni, mint ha lennének valakik és mire ment volna el az a fizetés és támogatás, meg guruló dolcsi halmaz, amit felvettek???
Válasz erre
1
0
titi77
2025. augusztus 27. 17:57
az a baj az agyhalottakkal hogy nem fogják fel, ha össz-vissz van 1,9 mil. szavazójuk (a M.H.-t nem számítva) akárhogyan variálnak az nem lesz több. ellenkezőleg. ha a dk meg a kutya kutya külön indul akkor még tovább apad a tisza. ha ez a kettő meg ráadásul küszöb alatt lesz az meg a fidesznek kedvez. de a závecz meg a pulai majd kihozza hogy 1+2=5!
Válasz erre
4
0
nanemane-0
2025. augusztus 27. 17:48
Helyezkednek, a listára másznának fel.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!