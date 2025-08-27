Fekete-Győr szintet lépett: szinte már könyörög a Kutyapártnak, hogy ne rontsák a Tisza Párt esélyeit
A Momentum volt elnöke közös „visszalépő turnéra” hívta Kovács Gergőt.
Mi történt volna velünk, az országgal, a világegyetem állásával?
„Bennem csak egy kérdés motoszkál a hősies visszalépésekkel kapcsolatban: mi történt volna velünk, az országgal, a világegyetem állásával, ha azok, akik most sorban jelentik be, hogy nem indulnak a választáson, ezt már ‘22-ben megtették volna?”
Ezt is ajánljuk a témában
A Momentum volt elnöke közös „visszalépő turnéra” hívta Kovács Gergőt.
Nyitókép: Hont András Facebook-oldala