A Telex azonnal elkezdte védeni a védhetetlent: így álltak be a Tisza-adó mögé
Miközben a Telex kritkátlanul közli a Tisza „cáfolatát”, azért elkezdett a többkulcsos adó mellett érvelni.
Jó kis indirekt bevédése ez a tiszás adóemelésnek.
Jó kis indirekt bevédése a tiszás adóemelésnek, a Telex szerint kábé »de kár, hogy tagadják«, bár ugyanakkor Orbán Viktor ezzel »ijesztget«, pedig milyen sokfelé van ilyen. És oersze ezek szerint a Fidesz valami jó dologgal ijesztget? Hm.
Kognitív disszonancia.”
