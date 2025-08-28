Ft
Telex hu disszonancia tiszás Európában Szilvay Gergely adóemelés

Az adóemelés védelme kognitív disszonanciára utal

2025. augusztus 28. 18:22

Jó kis indirekt bevédése ez a tiszás adóemelésnek.

2025. augusztus 28. 18:22
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely
Facebook

„A Telex.hu egyrészt hangsúlyozza, hogy a Tisza tagadja az adóemelés tervét (bár a tervről videófelvétel is van), másrészt hangsúlyozza, hogy amúgy Európában sokfelé van progresszív adó.

Jó kis indirekt bevédése a tiszás adóemelésnek, a Telex szerint kábé »de kár, hogy tagadják«, bár ugyanakkor Orbán Viktor ezzel »ijesztget«, pedig milyen sokfelé van ilyen. És oersze ezek szerint a Fidesz valami jó dologgal ijesztget? Hm.

Kognitív disszonancia.”

Nyitókép: NurPhoto via AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

salátás
2025. augusztus 28. 19:22
a telex kommentjeiből válogatás: "sokba fog kerülni a fidesz romjainak eltakarítása, fizessék a gazdagok, többnyire úgy is neresek" "hazugság" "propaganda"
orokkuruc-2
2025. augusztus 28. 19:02
Bevédted anyádba magadat, te magyartalan fosadék? Mert megvédeni nem akartad?
UgyeletesFoApolo
2025. augusztus 28. 18:55
Én azon csodálkozom, hogy a fostos nem hozott ki semmilyen közvélemény kamuzást, hogy ő most már 178%-kal vezet. Hallo poloska, több, mint 24 órája nézőpontozunk, hol a Ficsába vannak a pulaiék?? :D :D
herden100
2025. augusztus 28. 18:31
HORN GABI! MELYIK KEZEDET HARAPOD MEG? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
