Jó kis indirekt bevédése a tiszás adóemelésnek, a Telex szerint kábé »de kár, hogy tagadják«, bár ugyanakkor Orbán Viktor ezzel »ijesztget«, pedig milyen sokfelé van ilyen. És oersze ezek szerint a Fidesz valami jó dologgal ijesztget? Hm.

Kognitív disszonancia.”

Nyitókép: NurPhoto via AFP

***