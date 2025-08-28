Ft
Ukrajna Magyarország Barátság kőolajvezeték

Aki Magyarország energiabiztonságát veszélyezteti, annak számolnia kell a szankciókkal

2025. augusztus 28. 09:09

Nálunk nem lehet elszabotálni a vizsgálatokat, és nem maradhatnak következmények nélkül a támadások, mint ahogy történt az Északi Áramlat esetében.

2025. augusztus 28. 09:09
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Ukrajna több alkalommal katonai támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen. Ez a vezeték létfontosságú Magyarország számára, nélküle az ország energiaellátása nem biztosítható. 

Az ukrán elnök maga is elismerte: a támadások célja politikai nyomásgyakorlás volt – Magyarország békepárti álláspontját akarják megtörni, és rákényszeríteni bennünket, hogy támogassuk Ukrajna EU-csatlakozását.

Nem engedünk a zsarolásnak! Nálunk nem lehet elszabotálni a vizsgálatokat, és nem maradhatnak következmények nélkül a támadások, mint ahogy történt az Északi Áramlat esetében.

Aki Magyarország energiabiztonságát veszélyezteti, annak számolnia kell a szankciókkal. Ezért a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért felelős katonai egység ukrán állampolgárságú parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és a schengeni övezetből. 

Magyarország megvédi magát!”

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

Összesen 3 komment

..--..
2025. augusztus 28. 09:36
-zsoltkom- "Nálunk nem lehet elszabotálni a vizsgálatokat" Dehogynem. Orbán Viktort párszor feljelentették és a kertkapujáig nem jutott az ügy. De olyan mondatokért, amiket megengedett magának Orbán vagy Bayer senki fideszes keresztény nem vonta meg tőluk a bizalmat és vizsgálat sem volt. De mondjuk, ha van is vizsgálat, következmény az nemigen volt... például a milliárdos pazarló költésű lélegeztetőgépek ügyében. Orbán Balázs keresztény létére hazudik, mint a vízfolyás, bizonyára versenyeztetés nélkül is a Mennyországba kerül... ingyen és elvárás nélkül lehet boldog vég nélkül, örök mosollyal a száján. Ez lesz a munkája. A vigyorgó boldogok Orbánok Jézus hóna alatt örökre. :)
1
3
belbuda
2025. augusztus 28. 09:18
Egyre nagyobb hülyét csináltok magatokból, meg sajnos az országból is...😥
2
3
namivan-2
2025. augusztus 28. 09:15
Ki tiltották a parancsnokot (jelentéktelen, nem is politikai kategória), mert Zelenszkíjt nem merjük elküldeni oda, ahová való. Egy egynapos áramszünet karbantartás miatt jobb lett volna.
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!