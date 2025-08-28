Az ukrán elnök maga is elismerte: a támadások célja politikai nyomásgyakorlás volt – Magyarország békepárti álláspontját akarják megtörni, és rákényszeríteni bennünket, hogy támogassuk Ukrajna EU-csatlakozását.

Nem engedünk a zsarolásnak! Nálunk nem lehet elszabotálni a vizsgálatokat, és nem maradhatnak következmények nélkül a támadások, mint ahogy történt az Északi Áramlat esetében.

Aki Magyarország energiabiztonságát veszélyezteti, annak számolnia kell a szankciókkal. Ezért a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért felelős katonai egység ukrán állampolgárságú parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és a schengeni övezetből.

Magyarország megvédi magát!”

