„A kiskakas lassan az összes tíz méternél hosszabb hajóra odaképzel” – Orbán Viktor darabokra szedte Magyar Pétert

A miniszterelnök bejegyzésében kitért arra is, hogy a külső nyomás és a nemzetközi nehézségek sem állíthatják meg Magyarországot. „Nem hagyjuk, hogy a háború, vagy Brüsszel rossz vámmegállapodása blokkolja a magyar gazdaságot” – hangsúlyozta. Orbán Viktor szerint a kormány stabil pályán halad, miközben „odaát teljes káosz” uralkodik.

A Tisza Párt vezetőjét ismét éles szavakkal bírálta, utalva arra, hogy ellentmondásos nyilatkozataihoz „lassan hozzászokunk”.

A kiskakas engem lassan az összes tíz méternél hosszabb hajóra odaképzel. Össze-vissza hazudozik”

– írta a miniszterelnök, aki arról is beszámolt, hogy az ellenzék valójában adóemelésre készül, amit immár gazdasági szakértők is megerősítettek.

„Tisza-adó és Tisza-kulcsok. Lebuktak. A kiskakas hiába tagad, a szakértők már előjöttek a farbával. Most épp Petschnig Mária Zita. Adót akarnak emelni. Nem fogjuk hagyni!” – fogalmazott Orbán Viktor, jelezve, hogy a kormány nem engedi a magyar emberek terheinek növekedését.

Orbán Viktor a bejegyzésben előretekintve a kormányprogramok megvalósítását is hangsúlyozta. Emlékeztetett, hogy néhány nap múlva indul az Otthon Start program, amely újabb lehetőségeket biztosít a családoknak. A külpolitikai eseményekre is kitért:

a nap folyamán Szijjártó Péterrel telefonkonferencián készülnek fel az uniós külügyi tanács ülésére.

A miniszterelnök végül világos üzenettel zárta sorait: „Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!”