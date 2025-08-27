Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor

„A kiskakas lassan az összes tíz méternél hosszabb hajóra odaképzel” – Orbán Viktor darabokra szedte Magyar Pétert

2025. augusztus 27. 11:48

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában élesen reagált az ellenzéki politikus állításaira, miközben kiemelte a magyar gazdaság eredményeit és a kormány célkitűzéseit.

2025. augusztus 27. 11:48
null

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett legfrissebb bejegyzésében a magyar gazdaság eredményeiről, a kormány céljairól és az ellenzék politikájáról osztotta meg gondolatait. Mint írta: „Friss gazdasági hírek. A bérek júniusban 10%-kal növekedtek. Biztatóan alakulnak az emberek és a vállalatok gazdasági várakozásai.” 

Hozzátette, hogy a Fidesz előnye tovább nőtt a Tisza Párt előtt, amit szerinte az bizonyít, hogy a kormány intézkedései beérnek, és a magyar gazdaság lendületben van.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök bejegyzésében kitért arra is, hogy a külső nyomás és a nemzetközi nehézségek sem állíthatják meg Magyarországot. „Nem hagyjuk, hogy a háború, vagy Brüsszel rossz vámmegállapodása blokkolja a magyar gazdaságot” – hangsúlyozta. Orbán Viktor szerint a kormány stabil pályán halad, miközben „odaát teljes káosz” uralkodik. 

A Tisza Párt vezetőjét ismét éles szavakkal bírálta, utalva arra, hogy ellentmondásos nyilatkozataihoz „lassan hozzászokunk”.

A kiskakas engem lassan az összes tíz méternél hosszabb hajóra odaképzel. Össze-vissza hazudozik”

– írta a miniszterelnök, aki arról is beszámolt, hogy az ellenzék valójában adóemelésre készül, amit immár gazdasági szakértők is megerősítettek

„Tisza-adó és Tisza-kulcsok. Lebuktak. A kiskakas hiába tagad, a szakértők már előjöttek a farbával. Most épp Petschnig Mária Zita. Adót akarnak emelni. Nem fogjuk hagyni!” – fogalmazott Orbán Viktor, jelezve, hogy a kormány nem engedi a magyar emberek terheinek növekedését. 

Orbán Viktor a bejegyzésben előretekintve a kormányprogramok megvalósítását is hangsúlyozta. Emlékeztetett, hogy néhány nap múlva indul az Otthon Start program, amely újabb lehetőségeket biztosít a családoknak. A külpolitikai eseményekre is kitért: 

a nap folyamán Szijjártó Péterrel telefonkonferencián készülnek fel az uniós külügyi tanács ülésére.

A miniszterelnök végül világos üzenettel zárta sorait: „Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zabszem
2025. augusztus 27. 12:49
Obsitos Technikus: "Van neki, de az nem jogosítja fel, hogy magánterületre lépjen. Sőt a közhiedelemmel ellentétben sehová nem sétálhat be egyeztetés nélkül, se gyárba, de médiaszerkesztőségbe. A képviselősége arra jogosítja fel, hogy megtekintheti ezeket az intézményeket." Csak mert fel van háborodva a nyomi, hogy" nekimentek" kocsival.... Miközben nem állt meg... És a segghülye még le is videózta.... He?? Ti ezt értitek?
Válasz erre
0
0
zabszem
•••
2025. augusztus 27. 12:46 Szerkesztve
Cs72: "Aki egy kicsit is utánna néz az tudja ,hogy mit művelnek a nem luxszizó fideszes politikusok" Pont azt, amit a ballibsi politikusok, meg a rózsadombi ballibsi szarok és a sleppjük.... Emberek pl nézzétek meg az Interhatóság ballibsi vezetőjének (Bíró Ferenc) be nem vallott luxuskecóját Solymáron... Ami a FOS szerint "szép birtok és ház"... Érdemes a Google Mapson megnézni.... "21 ezer négyzetméteres, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, erdő és legelő besorolású, részben Natura 2000-es terület" Rajta a k@rva nagy luxus villával... Na, szerintem ha megnézitek pl többet ér a budapesti agglomerációban, mint az egész Hatvanpuszta cakk und pakk. Szóval nekem nem kell a duma...
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. augusztus 27. 12:46
Poloska nem kiskakas. Csak egy erötlen hiteltelen kis kappan. Csak képzeli magáról, hogy ö kakas lenne....
Válasz erre
0
0
kakukk_madar
2025. augusztus 27. 12:37
Jó ez kiskakas = kispöcs finomhangolás ...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!