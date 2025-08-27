„A kiskakas lassan az összes tíz méternél hosszabb hajóra odaképzel” – Orbán Viktor darabokra szedte Magyar Pétert

Ha Magyar Péter meglátja ezt a felmérést, akkor tutira nagyon ideges lesz!
A Fidesz nyerte a nyarat, Magyar Péter országjárása nem növelte a táborát.
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában élesen reagált az ellenzéki politikus állításaira, miközben kiemelte a magyar gazdaság eredményeit és a kormány célkitűzéseit.
Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett legfrissebb bejegyzésében a magyar gazdaság eredményeiről, a kormány céljairól és az ellenzék politikájáról osztotta meg gondolatait. Mint írta: „Friss gazdasági hírek. A bérek júniusban 10%-kal növekedtek. Biztatóan alakulnak az emberek és a vállalatok gazdasági várakozásai.”
Hozzátette, hogy a Fidesz előnye tovább nőtt a Tisza Párt előtt, amit szerinte az bizonyít, hogy a kormány intézkedései beérnek, és a magyar gazdaság lendületben van.
A miniszterelnök bejegyzésében kitért arra is, hogy a külső nyomás és a nemzetközi nehézségek sem állíthatják meg Magyarországot. „Nem hagyjuk, hogy a háború, vagy Brüsszel rossz vámmegállapodása blokkolja a magyar gazdaságot” – hangsúlyozta. Orbán Viktor szerint a kormány stabil pályán halad, miközben „odaát teljes káosz” uralkodik.
A Tisza Párt vezetőjét ismét éles szavakkal bírálta, utalva arra, hogy ellentmondásos nyilatkozataihoz „lassan hozzászokunk”.
A kiskakas engem lassan az összes tíz méternél hosszabb hajóra odaképzel. Össze-vissza hazudozik”
– írta a miniszterelnök, aki arról is beszámolt, hogy az ellenzék valójában adóemelésre készül, amit immár gazdasági szakértők is megerősítettek.
„Tisza-adó és Tisza-kulcsok. Lebuktak. A kiskakas hiába tagad, a szakértők már előjöttek a farbával. Most épp Petschnig Mária Zita. Adót akarnak emelni. Nem fogjuk hagyni!” – fogalmazott Orbán Viktor, jelezve, hogy a kormány nem engedi a magyar emberek terheinek növekedését.
Orbán Viktor a bejegyzésben előretekintve a kormányprogramok megvalósítását is hangsúlyozta. Emlékeztetett, hogy néhány nap múlva indul az Otthon Start program, amely újabb lehetőségeket biztosít a családoknak. A külpolitikai eseményekre is kitért:
a nap folyamán Szijjártó Péterrel telefonkonferencián készülnek fel az uniós külügyi tanács ülésére.
A miniszterelnök végül világos üzenettel zárta sorait: „Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!”
A megszorításpárti közgazdász hónapokkal ezelőtt arról beszélt egy tiszás fórumon, hogy Magyar Péternek „nem lesz könnyű: aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”.
