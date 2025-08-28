Ft
A Kis Augusztusi Erste Forradalom megmutatta, miért jobb, ha egy cégnek nincsenek elvei

2025. augusztus 28. 15:45

Röpke fél nap alatt elzúgott a forradalom.

Balogh Gábor
Balogh Gábor
Öt.hu

„Az Erste csendes, újra csendes, röpke fél nap alatt elzúgott forradalma. Amelynek vihara eleve csak az ellenzéki sajtó és közvélemény egy részében zúgott, valójában bágyadt nyári szellő volt csupán.

Történt, hogy az Erste Csoport Youtube-csatornájára felkerült egy #believeineurope (»Higgy Európában!«) című rövid videó, amely az európai történelem néhány fontos fordulópontját mutatja be az athéni demokrácia születésétől és Jeanne D’Arc színre lépésétől át az Örömóda születésén és Marie Curie kutatásain át a prágai tavaszig, a lengyel Szolidaritásig, a berlini fal leomlásáig – és az idei budapesti Pride-ig.

A promóciós anyag futótűzként szaladt végig a magyar interneten, néhány órán belül szinte az összes kormánytól független hírportál közölte. A beszámolók nagy többsége egy percig sem hagyta kétségek közt hánykolódni az olvasót a tekintetben, hogy itt egy rendkívül fontos és nagyszerű dologról van szó. A HVG újságírója »történelmi léptékű reklámfilmről« posztolt, a 24.hu pedig egyenesen arról áradozott, hogy »a videó alapján a 2025-ös budapesti Pride hasonló jelentőségű volt, mint például az 1968-as prágai forradalom, a berlini fal lebontása vagy a lengyel rendszerváltás elindítása, résztvevői pedig a mai Jeanne d’Arc-ok, Marie Curie-k.«

Természetesen a másik oldal pavlovi reflexei is gyorsan beindultak. A kormánypárti valósághajlító manufaktúra, a Tények a reklámfilm által kiváltott »heves indulatokról« írt, s a videó alatti kommentmezőben valóban szép számmal jelentek meg a »woke szemetet«, »buzipropagandát« emlegető hozzászólások.”

Nyitókép: NurPhoto via AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

vamonos-4
2025. augusztus 28. 17:32
Jol leegettek magukat Orbanek azzal a prideddal, meg a sajat takolmanyukra is kopnek
koromiattila
2025. augusztus 28. 17:19 Szerkesztve
A cégek azért kerülnek alapításra, hogy jövedelmezően működjenek, megélhetést biztosítsanak az alkalmazottaiknak, rajtuk keresztül a családjaiknak. A tulajdonos csak így képes a saját érdekeit is szem előtt tartani, mi több, és erre magam is több példát láttam, a tulajdonos elköteleződik az alkalmazottak elégedettségének növelése mellett, hiszen a működés során közösséggé is válnak. A termelő és szolgáltató cégeknek egy elve van: a vásárlót, az ügyfelet maximális módon kiszolgálni, elégedettséggel eltölteni, vevőközpontú üzletpolitikát folytatni. A cég tulajdonosainak, vezetőinek, beosztott alkalmazottainak a munkaidőn kívül természetesen számos személyes elve is lehet, melyek mentén leadja a szavazatát a választás napján, vagy beszélget a kollégáival a munkaidőn kívüli közös programokon. De a munka csak arról kell, hogy szóljon, hogy első a vevő, az a vevői kör, melynek mindenféle elvei vannak, de egy dologban ez a vevői kör is egyet mond: szolgálj ki korrekten! És ez éppen elég.
Oldalkosár
2025. augusztus 28. 17:06
"...a Tények a reklámfilm által kiváltott »heves indulatokról« írt..." Aztakurva...szántsuk be a tévékettőt.
Oldalkosár
2025. augusztus 28. 17:03
Nyilván ez neked, mint seggbuzi szarnak fáj, de ez van.
