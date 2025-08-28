Történt, hogy az Erste Csoport Youtube-csatornájára felkerült egy #believeineurope (»Higgy Európában!«) című rövid videó, amely az európai történelem néhány fontos fordulópontját mutatja be az athéni demokrácia születésétől és Jeanne D’Arc színre lépésétől át az Örömóda születésén és Marie Curie kutatásain át a prágai tavaszig, a lengyel Szolidaritásig, a berlini fal leomlásáig – és az idei budapesti Pride-ig.

A promóciós anyag futótűzként szaladt végig a magyar interneten, néhány órán belül szinte az összes kormánytól független hírportál közölte. A beszámolók nagy többsége egy percig sem hagyta kétségek közt hánykolódni az olvasót a tekintetben, hogy itt egy rendkívül fontos és nagyszerű dologról van szó. A HVG újságírója »történelmi léptékű reklámfilmről« posztolt, a 24.hu pedig egyenesen arról áradozott, hogy »a videó alapján a 2025-ös budapesti Pride hasonló jelentőségű volt, mint például az 1968-as prágai forradalom, a berlini fal lebontása vagy a lengyel rendszerváltás elindítása, résztvevői pedig a mai Jeanne d’Arc-ok, Marie Curie-k.«

Természetesen a másik oldal pavlovi reflexei is gyorsan beindultak. A kormánypárti valósághajlító manufaktúra, a Tények a reklámfilm által kiváltott »heves indulatokról« írt, s a videó alatti kommentmezőben valóban szép számmal jelentek meg a »woke szemetet«, »buzipropagandát« emlegető hozzászólások.”

Nyitókép: NurPhoto via AFP

***