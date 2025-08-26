A baj óriási, de azért még ne temessük az USA-t – Kiszelly Zoltán elemzése a „dollárkirályról” (VIDEÓ)

Hatalmas pofon Brüsszelnek: Trump uniós tisztviselőket tilthat ki Amerikából
A külügyminisztérium szankciók bevezetését fontolgatja, mert szerintük az európaiak elhallgattatják a konzervatív hangokat.
Egyre nehezebb és egyre többe kerül finanszírozni az amerikai államadósságot – hívja fel a figyelmet Jólértesült Optimista című podcast-sorozatának nyári különkiadásában Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a szemünk láttára dől el, hogy az Amerikai Egyesült Államok képes-e megtartani dollárra épülő hegemóniáját.
Míg korábban az amerikai állampapírok etalonnak számítottak, ma már alig fogynak. Az történt – szögezi le műsorában, a Kontextus-csatornán Kiszelly Zoltán –, hogy
Donald Trump „kiszámítható kiszámíthatatlanságával” elszállt a bizalom, nem lehet ugyanis büntetlenül szembemenni a közgazdaságtan alapvetéseivel.
Az elemző szerint jelenleg ott tartunk, hogy
egyre nagyobb gondot okoz az amerikai államadósság finanszírozása,
ennek orvoslására két megoldás kínálkozik: a hagyományos megszorítások – amikről egy világhatalom vezetője hallani sem akar –; illetve az unortodox verziók, amelyek csak akkor működnek, ha van, aki finanszírozza azokat…
Kiszelly Zoltán nyári akadémiájának friss részében részletesen foglalkozik az amerikai államadóssággal, a vámháborúval és azzal, mi minden miatt fájhat Donald Trump feje mostanság. Kiderül az is:
sikerül-e letaszítani „dollárkirályt” a trónjáról?
