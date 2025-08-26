Ft
08. 26.
kedd
Kiszelly Zoltán Jólértesült Optimista Donald Trump Kontextus

A baj óriási, de azért még ne temessük az USA-t – Kiszelly Zoltán elemzése a „dollárkirályról” (VIDEÓ)

2025. augusztus 26. 15:02

Egyre nehezebb és egyre többe kerül finanszírozni az amerikai államadósságot – hívja fel a figyelmet Jólértesült Optimista című podcast-sorozatának nyári különkiadásában Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a szemünk láttára dől el, hogy az Amerikai Egyesült Államok képes-e megtartani dollárra épülő hegemóniáját.

2025. augusztus 26. 15:02
Mandiner
Mandiner

Míg korábban az amerikai állampapírok etalonnak számítottak, ma már alig fogynak. Az történt – szögezi le műsorában, a Kontextus-csatornán Kiszelly Zoltán –, hogy 

Donald Trump „kiszámítható kiszámíthatatlanságával” elszállt a bizalom, nem lehet ugyanis büntetlenül szembemenni a közgazdaságtan alapvetéseivel.

Az elemző szerint jelenleg ott tartunk, hogy 

egyre nagyobb gondot okoz az amerikai államadósság finanszírozása,

ennek orvoslására két megoldás kínálkozik: a hagyományos megszorítások – amikről egy világhatalom vezetője hallani sem akar –; illetve az unortodox verziók, amelyek csak akkor működnek, ha van, aki finanszírozza azokat…

Kiszelly Zoltán nyári akadémiájának friss részében részletesen foglalkozik az amerikai államadóssággal, a vámháborúval és azzal, mi minden miatt fájhat Donald Trump feje mostanság. Kiderül az is: 

sikerül-e letaszítani „dollárkirályt” a trónjáról?

A teljes műsor ide kattintva tekinthető meg:

Nyitókép: Kontextus/Jólértesült Optimista

orokkuruc-2
2025. augusztus 26. 16:44
Tényleg nem akar senki a bitcoinról értekezni? Erről a furcsa pénzféléről, ami nehezen magyarázhatóan lett pizzafizettségből több mint 100 ezerdolcsis fizetőeszközzé. Folyamatosan változó árfolyama ma már egyértelműen néhány "bálna" játszadozásának eredménye: amikor kaszálás ideje jön el akkor hirtelen eladnak egy nagyobb adagot, leesik az árfolyam, azután a növekedés igéretével vásárló kistulajdonosok újra feltornásszák, sőt újabb árfolyam csúcsokat érnek el. Ez a ciklikusság ugye , csak egyre újabb valódi (FIAT)pénzek bevonásával történhet. De meddig? Főleg, hogy most Trump az USA kormányzati pénzpolitikájának részévé tette, már a komoly pénzügyi szervek is használható eszközként tekintenek a Bitcoinra. Tehát a határ tényleg az űrben van? Vagy tényleg egy új "hollandtulipán-őrület", ami biztosan be fog dőlni?
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 26. 15:44
"nem lehet ugyanis büntetlenül szembemenni a közgazdaságtan alapvetéseivel" szerintem ennél nagyobb hazugság nincs. Hazugság ez azért mert semmi eget rengető dolog nem történt, csak az az internáci haszonélvező banda amelyik a közgazdaságtannal szembemenve végtelen nagy adósságot halmozott fel a nyugati országok nyakában egyik nap elveszítette a politikai hatalmát az USAban. Azért lett most neki azonnal fontos az államadósság mert azáltal tudja sarokba szorítani Trumpot és visszaszerezni a hatalmát azért, hogy tovább folytathassa a világ fedezet nélküli eladósítását.
santer-2
2025. augusztus 26. 15:39
Hogy oda ne rohanjak. Ha nem libsi elnök van mindig sírnak az amerikai dollár miatt. Már 30+ éve az amerikaiak akkor nyomnak bankókat,amikor akarnak.
