Tisza-előny vagy torzítás? – A Medián választási mérései újra a célkeresztben

A sokak által megbízhatónak tartott Medián intézet már a múltban is mért a jobboldallal szembeni tetemes előnyt, de nem minden ilyen jóslat állta ki a valóság próbáját. A Medián legfrissebb kutatása szerint a Tisza Párt 51–36-ra vezet a Fidesz előtt a biztos szavazók körében, míg a teljes népességben 38–28 az előnye. A felmérés komoly politikai visszhangot váltott ki: Kocsis Máté a kutatást egyenesen részrehajlónak és manipulatívnak nevezte, miközben egyre többen felvetik, hogy a közvélemény-kutatások ma már nem feltétlenül az igazság feltárását, hanem inkább a politikai küzdelem alakítását szolgálják – olvasható a Faktum elemzésében.

Az elmúlt néhány választás tapasztalatai alapján különösen indokolt megvizsgálni a kérdést, annál is inkább, mert ezúttal a legmegbízhatóbbnak tartott intézetről van szó. Sok esetben pontosak voltak a jóslatok, viszont közel sem minden esetben. 2010-ben a Fidesz–KDNP támogatottságát 55%-ra becsülték, ami a kétharmados győzelem előjelének bizonyult – a tényleges eredmény 52,7% lett. A Jobbikot és az LMP-t is pontosan mérték, kisebb eltérésekkel. 2014-ben viszont példátlan, 12 százalékpontos visszaesést mért a Fidesz támogatottságában egyetlen hónap alatt (38-ról 26%-ra), amit a valóság nem igazolt: a kormánypárt 44,5%-kal nyert. 2018-ban a Medián szinte centire pontos volt: a Fidesz támogatottságát 49%-ra becsülte, ami megfelelt a tényleges eredménynek. Felismerték azt is, hogy a fiatalok körében gyengébben szerepelt a párt. A kutatóintézet ezzel az előrejelzéssel komoly szakmai elismerést szerzett.

A legnagyobb hibát 2022-ben követte el az intézet.

Miközben év közben hullámzó adatokat közölt, március végén azt mutatták, hogy a Fidesz és az ellenzék között szoros verseny várható (49–44), a tényleges eredmény viszont Fidesz 54,1%, ellenzék 34,4% lett. A közel 10 százalékpontos eltérés különösen az ellenzék esetében volt látványos. Az elemzők utólag azzal magyarázták a hibát, hogy a Medián alulbecsülte a Fidesz mozgósítási képességét, míg az ellenzéki szavazói hajlandóságot túlbecsülte.

A visszatérő minta szerint a Medián akkor téved nagyot, amikor figyelmen kívül hagyja a részvételi hajlandóság, a biztos szavazók aránya és a pártstruktúra szervezettsége közti különbségeket. A pusztán pártszimpátián alapuló adatok félrevezetőek lehetnek, ha nem egészülnek ki pontos mobilizációs modellekkel.

