Nincs itt semmi látnivaló: Magyar Péter tanácsadója Brüsszel terveit valósítaná meg az agráriumban is

A Tisza Pártot saját bevallása szerint anyagilag is támogató Raskó György alapvetően agrárpolitikai tanácsokat ad Magyar Péteréknek, méghozzá teljes összhangban a brüsszeli elvárásokkal – mutatott rá összeállításában a Magyar Nemzet.

A lap megjegyezte, hogy mindez most azért fontos, mert a brüsszeli elit gyorsított eljárással szeretné csatlakoztatni a szövetséghez a jelenleg is háborúban álló Ukrajnát,

ez a lépés pedig többek között a mezőgazdaságban is alapvető átrendeződést hozna.

Egy esetleges Tisza-kormány – ismerve a párt fő agrártanácsadójának elképzeléseit – teljesítené az Európai Unió vezetésének elvárásait, ami a magyar gazdák tönkretételével járna – húzták alá az összeállításban.

Emlékezetes, hogy Raskó tavaly ősszel állt be a Tisza Pártot támogatók sorába: a „zöldbáróként” is emlegetett agrárközgazdász a tanácsadás mellett segít a párt képviselő-jelöltjeinek kiválasztásában is. Ez azonban nem sok jót jelent a magyar gazdáknak, ugyanis

a szakértő kapcsolatrendszere és a szellemisége illeszkedik Manfred Weber vezette Európai Néppárt elvárásaihoz

– hangsúlyozták a cikkben.