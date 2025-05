Hány Iszkander rakétát vett Oroszországnak az Európai Unió?

A 444.hu a Center for the Study of Democracy (CSD) és a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) részletes elemzése alapján azt állította, hogy Magyarország és Szlovákia „több mint 1800 Iszkander rakéta árát utalta közvetlenül az orosz államkasszába 2022 eleje óta” orosz energia vételáraként, pedig semmilyen komolyabb akadálya nem lenne az orosz gázról való leválásnak. A Faktum tényellenőrző portál megvizsgálta, mekkora terhet jelentene igazából ez a folyamat.

A portál kijelenti:

soha, senki nem állította, hogy az orosz olajról történő teljes átállás technikailag nem kivitelezhető.

Ugyanakkor az átállás jelentős többletkiadással járna: a MOL vezérigazgatója szerint évente 500–600 millió dollár (kb. 175–210 milliárd forintos) értékű. Emellett a kormány becslései szerint az orosz energiahordozókról való leválás akár 30%-kal is megnövelhetné Magyarország energiaszámláját, ami veszélyeztetné a rezsicsökkentést és jelentős kis- és nagykereskedelmi drágulással járna.

A 444 azt is helytelenül állította, hogy „a MOL profitot termelt az olcsó orosz olajon, miközben a fogyasztók az uniós átlagnál drágábban tankolnak”. Az uniós átlagnál magasabb árak mögött azonban az ország adórendszere, a forgalmi költségek és a pénzügyi szabályozás is állhatnak, nem csupán az olaj beszerzési ára.

Magyarország földrajzi elhelyezkedése, az energetikai infrastruktúra és a piac összetettsége miatt a leválás nemcsak technikai, hanem rendkívül költséges és időigényes folyamat

– írja a Faktum, hozzátéve, hogy a MOL és a kormány döntései elsősorban a hosszú távú energiaellátás stabilitásának fenntartására, az ellátásbiztonságra és a versenyképesség megőrzésére irányulnak. Az alternatív utak kiépítése és a finomítók átalakítása pedig csak nagyon hosszú távon valósítható meg.