Tíz eset, tíz botrány: így tombol Magyar Péter a magánéletben és a nyilvánosság előtt

10. Újságírók fenyegetése

A sajtó egyébként is nagyon a bögyében lehet Magyarnak, hiszen hangfelvételek bizonyítják, hogy nem csak a kormánypárti, de az őt jó színben feltüntető ellenzéki orgánumokról is sértő és otromba véleménnyel van.

Egy másik hangfelvételen pedig a Tisza Párt vezetője többek között arról beszélt,

hogy az újságírók „köcsögök”, és egyes sajtóorgánumok munkatársait „a Dunába lökné”.

Utóbbi mondatra reagált többek között Breuer Péter is, a zsidó szellemiségű Heti TV alapító tulajdonosa. Mint fogalmazott: „olyannyira felháborító, hogy egyszerűen nem is értem, hogy lehetnek egy ilyen mondat után valakinek követői”.

Breuer azt is hozzátette, „felháborító, hogy az én kollégáimat, akiknek gyerekei vannak, akik hisznek ebben az országban, bárki is ilyen iszonyú történelmi múltra próbálja emlékeztetni. Több ősömet is bedobták a Dunába, ez még viccnek is rossz”.