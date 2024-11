„Több ősömet is bedobták a Dunába” – zsidó újságíró reagált Magyar Péter szavaira

Nyitókép: Képernyőfotó

Mint ismert, hétfőn újabb két hanganyag szivárgott ki Magyar Péterről. Ezekben a Tisza Párt vezetője többek között arról beszélt, hogy az újságírók „köcsögök”, és egyes sajtóorgánumok munkatársait „a Dunába lökné”. Utóbbi mondatra reagált többek között a Magyar Nemzetnek Breuer Péter, a zsidó szellemiségű Heti TV alapító tulajdonosa. Mint fogalmazott,

olyannyira felháborító, hogy egyszerűen nem is értem, hogy lehetnek egy ilyen mondat után valakinek követői”.

Breuer azt is hozzátette, „felháborító, hogy az én kollégáimat, akiknek gyerekei vannak, akik hisznek ebben az országban, bárki is ilyen iszonyú történelmi múltra próbálja emlékeztetni. Több ősömet is bedobták a Dunába, ez még viccnek is rossz”.

Az újságíró arra is emlékeztetett, hogy amikor Márki-Zay Péter kormányfőjelöltként beleszállt a kopaszokba, a fogyatékosokba és a zsidókba egyszerre, akkor már tudta: a politikus ezzel egyszerre több százezer szavazatot veszített.

„Ez a kijelentés parasztság volt”

A Heti TV alapítója itt megjegyezte, „nem tudom, hogyha valaki politikai pályára készül, akkor időközben miért nem emlékezik a történelemnek arra a borzalmas részére, amit az általános iskolában is megtanulhatott volna”.

A műsorvezető úgy vélte, Magyar Péter ezzel a mondatával több százezer ember emlékét sértette meg, akit így gyilkoltak meg. „Nemcsak belelökték a Dunába, még egy golyót is küldtek beléjük. Aztán rájöttek, hogy a golyó túl drága, és akkor inkább köveket akasztottak rájuk, hogy biztos halálukat leljék – emlékeztetett Breuer, majd rámutatott:

Szerintem most kéne ezt befejezni, addig, amíg bocsánatot nem kér mindenkitől, és nem akarok ötleteket adni, hogy mivel kéne inkább foglalkozzon”.

Breuer Péter arra is kitért: neki ez nemcsak a zsidóságát érinti, hanem a magyarságát is, hiszen a zsidók holokausztját nem a magyar emberek csinálták, hanem egy bizonyos világnézet képviselői. „Ez a kijelentés egy akkora parasztság volt, hogy ilyet nem mondhat az ember. Ha pedig valóban így gondolja, akkor remek gyógykezelő intézetek vannak, ahol kezelteti magát” – szögezte le.