„Egy évet kell kibírni”, „bírjuk ki valahogy ezt az egy évet”, és aztán jobb lesz – egyre magabiztosabb a baloldal

A demokráciának – sok hibája mellett – megvan az az előnye, hogy a politikai küzdelmek fizikai erőszak nélkül is megvívhatók, ritkán folyik a vér, és szinte nullára redukálható az emberveszteség. A döntés azonban itt sem pusztán négyévente egy napra, illetve a szavazófülkére koncentrálódik,

a köztes időkben a különböző akaratok megjelennek az utcán is.

Ebből mostanában különösen sok kijutott nekünk, főként az ellenzék jóvoltából: hídlezárások, tiszás gyűlés a Duna-parton, kétfarkúak pénisz-alakzatra felfűzött menetelése az Andrássy úton és környékén, de a kormánypártiak is jelenlétükkel nyomatékosították a Millenárison, hogy

nem csak néhány elszigetelt publicista tartja elfogadhatatlannak,

ha egy magyarok által választott képviselő a hazája amortizációjáért dolgozik.

A megmozdulások egyik járulékos hadszíntere a számháború. Pártállástól, szimpátiától, beesési szögtől függően mindenki másképp számol be arról, hol hányan voltak, s ebből próbál levonni tanulságokat. Pedig botorság lenne ebből következtetni mondjuk arra, hogy a szarkasztikus alapötletre épülő szürreális kutyaista vonulás hasonló jelentőségű vagy támogatottságú, mint a második legerősebb párt európai parlamenti képviselőjének nyílt hazaárulására adott reakció. Ha a mennyiségből minőségre akarnánk következtetni, mondhatnánk, hogy

a félmaraton pillanatnyilag a legégetőbb gondunk, mert a vasárnapi Vivicittá mindenkire bőven rávert.

Mégis oktalanság volna 2026-ban futóprogrammal indulni a győzelem reményében.

A tüntetésekre, az állampolgárok véleményének szabad kinyilvánítására természetesen szükség van, és egy normális országban ez nem is okoz gondot. A felsorolt megannyi demonstráció önmagában bizonyítja, hogy nálunk ez tényleg nem is jelent problémát. Ugyanakkor a leendő választások eredményéről vagy a teljes társadalom világképéről nem sokat árul el a megjelentek létszáma.

Emlékezhetünk, 2002 tavaszán

Orbán Viktor diadalmenetben kampányolta végig az országot, mindenütt megteltek a sportcsarnokok, volt az egészben valami népünnepélyszerű.

A közvélemény-kutatók is magabiztos győzelmet jósoltak. Valójában hiába mozdult meg több százezernyi aktív szimpatizáns és jelent meg az adott város lakosságának 10-20 százaléka a rendezvényen – az otthon maradók érzéseit nem ismerhettük meg.

A Horn-kormány idején Csurka István és a MIÉP rendezte a legnagyobb tüntetéseket,

többször is megtöltve a Hősök terét, de mint utóbb kiderült, jóformán a teljes szavazóbázis 30-40 %-a ott volt. Ezért például irreleváns, hogy melyik performansz lett a leglátogatottabb.

A Kutyapárt „mindenki legyen egyforma” szlogenű abszurditása addig érdekes, amíg hatalomhoz nem jutnak, mert akkor vagy fel kell adniuk a teljes tagadásra és iróniára épülő programjukat (de ha ezt teszik, végül is becsapják a választóikat), vagy totális káoszba vezetik a rájuk bízott területet. Az, hogy ők mégsem valamiféle középen álló, farkaikkal mindenhová egyaránt csapó függetlenek, az abból is látszik, hogy

a lényegi kérdésekben mindig a baloldallal értenek egyet.

„Egy évet kell kibírni”, nyilatkozta Kovács Gergely pártelnök, „itt azért most már nem nagyon sikerül a kormánynak semmi, a gazdaságunk is milyen állapotban van, a fizetések is. Bírjuk ki valahogy ezt az egy évet, aztán majd jön egy másik, aki talán tudja, mit kell csinálni, de igazából ennél bárki jobban tudja csinálni, mint ami most van.” És ha kétségeink lettek volna az oldalválasztásukat illetően, még hozzáteszi, hogy a „korrupció mellett

a kormány egyik legnagyobb bűne az, hogy milyen szellemiséget terjeszt Magyarországon”.

Szerinte elképesztően káros, hogy mennyi energiát fordítanak arra, hogy az emberek gyűlöljék egymást.