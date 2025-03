Huszárvágás az indokolatlan nyerészkedés ellen – megnéztük, mennyit spóroltak eddig a magyarok az árréstoppal

Azt is megtudtuk ugyanis, hogy korlátozza az árrésstoppal érintett élelmiszerek megvásárolható mennyiségét a Spar és a Tesco. A Spar lapunk megkeresésére megerősítette, hogy korlátozásokat vezettek be az árréstoppos termékeknél.

Egy vásárló egyszerre: a mérendő élelmiszereknél legfeljebb 3 kilogrammot, egyéb árrésstoppos termékeknél legfeljebb 10 darabot, az 1 liternél/1 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékeknél legfeljebb 10 liter/10 kilogramm mennyiség vásárolhat meg.

A boltlánc válaszában kiemelte:

az intézkedés célja, hogy minden vásárló el tudja érni az érintett termékeket a továbbiakban is.

Hasonló okokból vezetett be korlátozást a Tesco is. Lapunk kérdésére a Tesco sajtóosztálya arról tájékoztatott, hogy „a magyar családok védelmében bizonyos termékek esetén mennyiségi korlátozást vezettünk be, az UHT tejből és az érintett termékekből háztartásnyi mennyiséget lehet egy tranzakcióban megvásárolni.” Ez azt jelenti, hogy UHT tejből legfeljebb egy kartont, minden jogszabály alá eső tejtermék esetén pedig termékenként négy darab a felső korlát.