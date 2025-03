Hófehérke nem fél – a népharagon túl nincs mitől (VIDEÓ)

Ezt a filmkritikát párba lehetne állítani egy szintén új videójátékos kritikával. A Hófehérke élőszereplős feldolgozása ugyanis hasonló utat járt be, mint a Ubisoft játéksorozatának legújabb epizódja, az Assassin's Creed Shadows. Míg azonban annál a fekete szamuráj és az opcionális LMBTQ-románc csapta ki a biztosítékot, ennél a nem is annyira hófehér Hófehérke és az a kimondottan rossz döntés, hogy a majdnem szürke kisegeret azzal a Gal Gadot színésznővel állítják szembe, aki Wonder Womanként egyetlen mosollyal maga mellé állította a nézőket.

Szépsége belülről fakad, állítja a Hófehérke egy ponton, és a gonosz boszorka tettei miatt már majdnem hinnénk a narrációnak, csak hát attól még ott motoszkál bennünk, hogy szerep ide, mérgezett alma oda, Gal Gadot sem csak a bájos mosoly miatt szép.

Na, de ne ragadjunk le a szépségnél, mert ha a Disney nívós repertoárjában akad ikonikus mese, akkor az bizony a Hófehérke, így ezt modernizálni, vagy az 1937-es rajzfilmet filmre vinni embert próbáló feladat. Pláne, hogy újranézve az eredeti verziót, azért az első verzió, mikor azt élőszereplős változatban pörgettem lelki szemem előtt, lényegében egy horrorfilm lett. Az elején Hófehérke menekülése is elég sötét, de annak a víziója, ahogy a mély növésű színészek kergetik a viharban a boszorkát, felért egy Tod Browning-féle klasszikus horrorfilmmel (Szörnyszülöttek, 1932). Ráadásul ismerek olyat, akit az animációs film gyerekként traumatizált, így tényleg kíváncsivá váltam, mit hoznak ki mindebből.