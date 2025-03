„Ezt ki kell próbálni” – ilyen az igazi házimozi élmény (VIDEÓ)

Mindenesetre elkezdtünk kicsiben építkezni, vettük ezt a telket a Huszár utcában, hogy bemutató lehessen, mert úgy gondoltam, hogy anélkül, hogy valaki leül és átéli, ezt nem nagyon érti. Lehet azt mondani, hogy egy műszaki áruház kutyafüle ehhez képest, de ezt az élményt ki kell próbálni. Először a belvárosban gondolkodtunk, de végül 2-3 év alatt ide építkeztünk, akkor még kezdetlegesebb mozikkal – azóta már egyszer átalakítottuk. Az elején minden elég nyögvenyelősen ment, főleg, hogy senki sem tudta, hogy ilyen van.

Az emberekkel meg kellett ismertetni ezt a házimozi-témát. Próbálkoztunk építész-irodákon keresztül, akiket megkeres az ügyfél, és azt mondja, hogy van bowling pályám, edzőtermem, szaunám, nagy garázsom, de mi lehet még? Elmondhatom, hogy mára egész sokan tudják, hogy van ilyen is.

A nagy villákban amúgy elképesztő dolgok vannak. Ténylegesen bowling pálya és hasonlók, csak korábban nem tudták, hogy ilyen is létezik, hogy moziszobát építenek ki nekik. És a gazdagok nem jönnek el hozzánk, csak küldik a belsőépítészt, és utána esetleg az árajánlatnál maguk is kipróbálják az élményt. Így indult be az üzlet. Lényegében 2013 óta építünk moziszobákat, közben megállapodva nagy külföldi gyártókkal is, ami miatt most már igazából mindenünk van, ami szükséges.

A DreamCinema abszolút házimozi-csúcsa

Igazán a Covid alatt nőtt meg ez a moziszoba-igény, mert otthon maradtak az emberek, aztán mégiscsak jobb volt, ha nem kell tömegbe menni és a többi. Előtte 3-4 szobát tudtunk építeni, most meg folyamatosan van munkánk. Egy komplett szoba kiépítése egy-másfél hónap, és folyamatosan tudunk dolgozni, immáron két csapattal, de persze előfordul, hogy az építkezésen valami csúszik, ami miatt minden más is, és mondjuk, a szerződés ellenére csak 1 év múlva jutunk odáig, hogy ténylegesen dolgozni kezdhetünk. Mindenesetre van, hogy négy helyen kéne lennünk egyszerre.

A hagyományos mozikban pont fut egy kampány, hogy kinek mit jelent a mozi és a moziélmény. Ha még jársz moziba, neked mit jelent a klasszikus moziélmény?

Nem túl gyakran, de járok moziba a klasszikus moziélményért. Egyfelől mert szeretem azt a nagyon nagy képméretet meg az egésznek a hangulatát a popcornnal és a többi velejáróval. Ha megyünk a fiammal vagy a barátokkal, akkor leginkább a Momba megyünk, a kényelmes fotelek és a kialakítás miatt. Nekem a moziélmény ez. Ez a tradicionális, „színházi” élmény, nagy képpel és hanggal, és nyilván, ha új filmet akarok látni, akkor ezt választom.