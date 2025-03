Ez fájhat Magyar Péternek – kezdenek észhez térni az ellenzéki pártok (VIDEÓ)

Életjelet adott a Momentum

De a vezető elemző szerint érdemes figyelni a Momentumra is, mivel a liberális párt az utóbbi pár hétben felkarolta a Pride ügyét, és több utcai demonstrációt is megszervezett az esemény betiltása és a gyülekezési törvény módosítása ellen, ezzel pedig napokig uralni tudta a politikai közbeszédet, valamint életjelet mutatott a budapesti liberális szavazók körében. Deák azt is megjegyezte, hogy ehhez az akcióhoz Hadházy Ákos is csatlakozott, aki Magyar Péter után a második legkedveltebb politikus az ellenzéki közeg keménymagjában.

Ez a két dolog egyértelműen nem kedvező Magyar Péter számára, aki sem a Pride, sem Ukrajna ügyében nem tud világos álláspontot képviselni,

hiszen a szavazótábora megosztott ezekben a kérdésekben” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Ezt követően hozzáfűzte, hogy az sem kedvező a Tisza Párt számára, hogy a Momentum ezekkel a tüntetésekkel elveszi a fókuszt a pártvezetőjükről, sőt, le tud csípni pár százalékot a fővárosi ellenzéki szavazótáborból.