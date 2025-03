Itt a fordulat, mindennek vége, nagyon csúnyán megmérte a Medián: Magyar Péter hiteles, őszinte és együttműködő!

További érdekesség a Medián adataiban, hogy a válaszadók 50:38 arányban Magyar Pétert vélték alkalmasabbnak „Magyarország jövőbeni vezetésére”,

viszont ugyanők Orbán Viktort nevezték kormányképesebbnek.

Részemről nem feltétlenül ülnék be olyasvalaki kocsijába, aki vezetni tud, csak kormányozni nem, de elismerem, hogy nem vagyunk egyformák; ráadásul a „jövőbeni” kormányzás jelenthet egy 2046-os hatalomra jutást is, és kétségtelen, hogy az életkora akkor mellette szólna. Mindenesetre beszédes adat, hogy a kutatás szerint a TISZA Párt második emberét, az időnként még mikrofonhoz is engedett Tarr Zoltánt a tiszásoknak is alig fele ismeri (a teljes népességnek pedig a 35 százaléka).

19 százalék látná őt fontos politikai szerepben, tehát nagyjából ennyire saccolhatjuk a TISZA mint párt népszerűségét

– mindenki más, aki tiszásnak mondja magát, valójában szimpla Péter-rajongó.

De a mostani Medián-kutatásnak azt a megállapítását se feltétlenül lengetném valamiféle elsöprő erejű bizonyítékként, miszerint a teljes népesség 64 százaléka gondolja azt, hogy rossz irányba mennek a dolgok az országban. Durva, ugye.

Tippeljünk, 2014 novemberében például mekkora volt ez az arány? 68 százalék,

úgy, hogy előtte 2011 és 2013 között közel húsz hónapon át folyamatosan annál is többen voltak elégedetlenek. De 2022 decemberében is kétharmados borúlátást mért ám a Medián, csak az oly „hazafias” és „hiteles” politikusnak akkor még bő egy évi ücsörögnivalója volt egyebek mellett az MBH Bank felügyelőbizottságában havi másfél millióért.

Az mindenesetre megnyugtathat minket, hogy van a magyar politikai életnek egy állócsillaga: a Medián szerint Karácsony Gergely is Orbán Viktor előtt áll a népszerűségi listán, mivel

Garbolctól Felsőszölnökig a választók 48 százaléka látná szívesen fontos politikai szerepben

– ő már 2020-ban is 49 százalékkal vezette a politikusi rangsort, szűken megelőzve Márki-Zay Pétert, míg a kormányfő csak sóhajtozva nézhette a hátukat. Igaz, az efféle kutatásokon mért konstans 48-49 százalék ellenére az ellenzéki előválasztáson csak nem jött össze a főpolgármesternek 27 százaléknál több, a tavalyi önkormányzati választáson pedig a saját fellegvárában is csak alulról súrolta az elvileg országos szintű 48 százalékos támogatottságot,

de pszt, ne legyünk ennyire ünneprontóak.

De azt azért még idézzük fel, hogy szűk egy évvel a 2018-as választások előtt Botka László vert rá csúnyán Orbán Viktorra a Publicus mérésében – akkor a kormányfő népszerűségi indexe állítólag 42 százalékos volt, ami durva visszaesést jelentett ugyanazon év januárjához képest, és egyébként pontosan megfelel a Medián mostani számának. Házi feladat összeszámolni, hogy az így eltelt hat év alatt

hány üstökösként felívelő külföldi politikus állt bele végül csúnyán a földbe

– a korrupcióellenes Igor Matovič például 2020 áprilisában nem kevesebb mint 64 százalékos támogatottságról indította miniszterelnökségét, hogy már a következő tavasszal 15 százalékra zuhanva távozzon posztjáról. Róla nemrégiben, amikor ismét mozogni kezdett a szlovák politikában, a felvidéki ma7 szerzője megjegyezte: „Az kétségen kívüli, hogy a közösségi oldalakon tanúsított aktivitása és a botrányos akciói ugyan rövid távon figyelmet generálnak, de ez még nem jelent semmit, hiszen a hosszú távú politikai sikerhez stabil szövetségekre és kiszámítható stratégiára lenne szüksége”, így „az ellenzék számára Matovič szerepvállalása inkább hátrány, mintsem előny volt”. (De akinek a ma7 túl fideszes, olvasson Denník N-t arról,

ahogy a nárcista, szociopata és konfliktuskereső politikus reagál a valósággal való találkozásra”.)

Azt pedig már csak a legerősebb idegzetű tiszásoknak árulom el, hogy ugyanezen Medián tavaly novemberben készült felméréséhez képest a mostani kutatás Magyar Péternél 1 százalékpontos népszerűség-csökkenést mért, a miniszterelnöknél pedig 2 százalékpontos növekedést.

De az hagyján: Karácsony Gergely novemberben csak 41 százalékon állt a Mediánnál, ebből lett mostanra mindenféle rendszerváltó kártya és különösebb cselekvés nélkül, Budapest Rákosrendező miatti eladósításának puszta belengetésével 48 százalékos támogatottsága,

amivel már ott liheg Magyar Péter nyakában.

Nem én állítom, hanem a Medián.

***